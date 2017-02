SMS von Montag, 13. Februar

sms

Zu verschenken



Zwei Lautsprecher. Technics 3-Weg-System, Belastbarkeit 200 Watt Musik.

079 385 10 61



Gedichtbände von Alfred Linder. In Unterseen.

033 823 05 05



4 Echtlederstühle, schwarz.

079 823 80 97



Holz-Schreibtisch, 155 x 75 cm, mit 7 grossen Schubladen. Abholen in Heimberg.

033 437 72 56



Kaffee-/Essgeschirr: Langenthaler „Sahara“. Abzuholen in 4917.

079 393 74 26



3 volle Trophy-Sammelkarten von Coop, nur noch gültig bis 18.2.

079 355 97 32



2 Lättlcouch-Betten, Buche Natur. Abholen in 3855.

078 668 86 74



Kettler-Alurad für Herren. In gutem Zustand. Abzuholen in 3635.

078 648 51 51



TV-Möbel Eiche, mit Glasscheibe. L 80 / T 45 cm. Muss abgeholt werden in Wimmis.

079 443 42 77



Skijacke.

079 243 03 49



Gratis gesucht



Trockene Hobler.

079 906 22 92



Roter Wollmantel und dunkler Blazer, Grösse S. Fürs Theäterlen im Kindergarten.

079 488 47 13



Alte Holzleiter.

078 936 92 13



Holzbackofen von Schmid und Mägert. Für Betrieb auf der Alp.

079 589 82 66



Trophy-Kleberli von Coop (Für Besteck-Aktion).

079 517 95 35



weisse stoffservietten und serviettenringe, mindestens 10 gleiche.

079 823 80 97



Tumbler.

076 539 77 47



Kellergestell.

076 438 95 42



Schwingbesen zu Rotel 2000 (Jahrgang 1975).

079 723 79 01



CD von Markus Dolder (1998).

031 711 40 51



korbständer mit 4 körben, weiss, von ikea.

079 823 80 97



Bügelbrett.

076 748 59 64



kochbücher aller art. bitte nur sms.

076 385 40 85



Autositzli (für 9 bis 18 kg). Maxi cosi toki oder Römer King II.

079 657 45 56



Funktionstüchtige Overlock-Nähmaschine.

079 707 86 31



Herrenregenmantel (M), grün, mit Kapuze. Plastifiziert, lang, mit Druckknopfverschluss. Bitte nur sms.

077 432 98 83



Diverses



Wär vermisst ä grauschwarztigereti chatz, wyss am gsicht, sehr schüch, gross und höchstwahrschinlich ä moudi? Isch ufem thurnemoos zuechegschlüffe.

079 243 27 71



Hett öpper mis Goldchötteli mit Härzli gfunge? Bärn Marzili. Wär so froh, we igs wieder hätt!

079 589 97 48



verloren am 11.2. zwischen frutigenstrasse und mühleplatz: goldener ohrring mit 2 verschieden grossen perlen.

079 463 39 51