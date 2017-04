SMS von Dienstag, 18. April

SMS

Zu verschenken



Sessel, wie neu, elektrisch verstellbar, abzuholen in Zimmerwald.

031 819 14 61



2 Batterie-Ladegeräte (AA/AAA/NiMH). Bitte nur sms.

078 686 23 79



Zweimanualige Orgel mit Basspedalen.

076 451 83 37



Öl- oder Dieselöltank, 1100 Liter, mit 100%-Auffangwanne aus Blech.

079 138 29 31



Maxi Cosy Recaro Kinderschale. Gebraucht, aber gut im Schuss. Grosshöchetten.

079 687 64 99



Heckveloträger fürs Auto.

079 583 24 41



Betty-Bossi-Hefte, BEA-Punkte. Nur sms.

079 781 77 58



neues, ungebrauchtes game für xbox360 (world of thanks). nur sms.

079 823 80 97



Laubsägelikasten.

077 425 76 75



Gartenwerkzeug, Töpfe und Kistli.

031 829 27 12



küchentisch, 140x80 cm. beidseitig ausziehbar 40 cm. tischplatte kellco hellbraun. dazu 5 holzstühle.

abholen in 3308.

079 742 02 78



Kühltruhe, 333 Lt. In 3116.

079 222 07 04



Hometrainer, abzuholen in Spiez, bitte nur SMS.

079 762 54 46



bad, durchmesser 5 m, höhe 1,50 m. zum aufstellen. sehr gute qualität. mit matten. wegen nichtgebrauchs.

079 705 05 03



Wechselrahmen, mit und ohne Rand, div. Grössen, in 3086. 079 773 04 03



Rollator, in 3086.

031 819 54 14



Klimasoft-Matrazenbezug zu Aqua Dinamic Wasserbett, 200 x 200 cm.

079 462 14 06



Gratis gesucht



Betongartenplatten, 50/50, Region Thun.

079 789 48 38



Veloanhänger, auch leicht defekt.

076 250 95 22



LGB-Schienen und -Rollmaterial.

079 598 46 42



Grosse Fässer mit Deckel und Dichtungsring.

079 815 92 81



Zither-Noten.

079 628 83 96



Draht-Siloringe für Brennholz.

079 633 33 57



funktionstüchtiger kisag-rahmbläser.

076 588 61 99



Funtionierende Strickmaschine. Sowie Gokart für den Enkel. 079 262 45 60



Mörser. Kanton Bern.

079 256 69 85



Hortensie.

079 823 80 97



gut erhaltener grösserer Häcksler.

079 434 69 43



Diverses



Gefunden auf dem Längenberg: Sackmesser mit Schere.

079 580 78 66



Im Paradiesliwald gefunden auf Bank: Veloschlüssel mit Weltbildanhänger.

034 445 32 67



An die Frau die mich betreut und mir geholfen hat an der Unfallstelle an der Lindenalle in Interlaken (12. April, 8.35 Uhr): Bitte melden Sie sich bei mir.

079 769 07 47



Gefunden: grüne Softshell-Jacke Marke Regatta. Am Grönbach Merligen. Der Besitzer kann mir mitteilen, wo er am Karfreitag war. Habe ein Billett.

078 698 01 51



Vermisst seit dem 20. März Oberdorfstr. 2 in Wichtrach): schwarze Katze Tessy, gechipt. Besten Dank für Hinweise. 078 727 31 36