SMS vom Samstag, 27. August 2016

Zu verschenken



Sisalteppich, gebraucht 270 x 90 cm. 079 386 93 00



Suurchabis-Standeli, 10 Liter, sowie einige Konfigläser, 500 Gramm. Nur SMS. 079 410 04 91



2 Betten, 90 x 190 cm, Holz hell. Können als Einzelbetten oder als Kajütenbett verwendet werden. Lattenroste sind integriert. Müssen in Zweisimmen abgeholt werden. 079 319 77 62



Geflochtener Stubenwagen und ein Kinderbettli aus Holz. 079 737 37 54



Vortrags-CD von Prof. Werner Gitt: „Schuf Gott durch Evolution“? 079 613 20 02



Ca. 40 Stück Erdbeersetzlinge. Nähe Bern. 079 289 00 01



Video/DVD-Recorder Panasonic DMR ES35V und Video-Kassetten. Abzuholen in Ostermundigen. 031 931 60 60



Korbstuhl, Farbe Maisgelb. In 3186. Kann auf Wunsch Foto senden. Nur SMS. 079 461 08 59



2 Eintritte für Wacker Thun - BSV Bern vom Freitag, 2.9./19.30 Uhr. Bitte nur SMS. 078 628 01 94.







Gratis gesucht





Altes Töffli. Darf auch defekt sein. 079 729 12 16



Damenwinterkleider, oben Grösse 52/54. Raum Thun. 078 867 15 44



Standup-Paddle. Raum Thun. 079 331 89 28



Akustische Gitarre für Anfänger gesucht. Bitte SMS oder Whatsapp. 079 666 88 91



Holzregale, Abwaschmaschine, Verkaufskorpus und eine Registrierkasse. 079 756 02 15



Eintritte für die Herbstmesse OHA in Thun. 079 262 45 60



Decken, Kleidung, Jacken für die Flüchtlinge in Como. Fahre persönlich hin und gebe diese direkt ab. 079 487 00 21



2 Tickets fürs Energy Air 2016. 079 289 47 90



Ticket für Energy Air in Bern vom 3.9. Bitte SMS. 079 594 19 87



Kinderspiel "Lotti Karotti" für Tagesschule. Raum Bern. 079 273 96 87



Altes Lesebuch der Primarschule Bern mit Geschichte von Krambambuli. 031 301 20 83



Holunder, der nicht gebraucht wird. Nur SMS. 079 947 76 64



2 Tickets fürs Energy Air in Bern. 078 616 13 35



Älterer Blechzuber. 079 913 12 80



Kleine gelbe Mirabellen (ca. 5 kg.) Bitte nur SMS. 079 211 48 76



Verstellbares Treppen-Absperrgitter. 079 437 90 58



Schweizerdeutsche Kindergeschichten auf CD. 077 421 95 35



Büchlein „Englisch in 30 Tagen“, Humboldt-Taschenbücher, leider vergriffen. 079 347 80 19.



Funktionsfähiges Navigationsgerät. 062 962 29 90 bez. 076 541 54 13





Diverses





Vielen Dank an das Mädchen, welches am 25.8. in der Spiezerbadi meinen Ohrenstecker abgegeben hat. Melde Dich. 078 898 18 75



An Herr Stämpfli aus Bümpliz: Ich habe keine Adresse, um das Bild Nr.136 zu schicken. 078 745 01 11



Wer hilft mir Bilder ordnen im Windows 10? 076 445 63 24



Frau Rieder, ich habe jetzt grosse Zucchetti! Ich habe aber ihre Telefonnummer verloren. Wenn sie noch Interesse haben, melden sie sich mit einem SMS. 079 884 00 48



Schlüsselbund mit Mitsubishi-Schlüssel verloren im Gebiet Buchenhof-Fussballplatz (Flumenthal/Siggern/Bernerschachen). 079 713 93 17