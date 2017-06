SMS vom Samstag, 24. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



Holzbank mit Gussfüssen. 079 616 92 36



Sandkasten Schildkröte mit Deckel sowie 1 Mädchenvelo, rot, 3-Gang, 24 ", fahrbereit. 031 721 02 69



Daunendüvet und verschiedene Tischtücher. 078 766 28 94



Canon FAX-B150 mit Telefon. Muss abgeholt werden in 3110. 079 341 57 11



Kinderbettli Holz, mit Matratze, L 150/B 80/H 75, gut erhalten. Weber Holzkohle Kugelgrill, gut erhalten. 031 819 49 62



Erhöhtes Bett mit Inhalt, neuwertig. 100 – 200 cm. Geeignet für ältere Person. 079 625 14 14



Grosser runder Tontopf. Durchmesser oben innen 43, unten 25 cm. Abholen in 3173. Bitte nur SMS. 079 229 02 07



Div. Gartenwerkzeug. 079 488 47 13



Salon-Glastisch, verstellbar. Abzuholen in Roggwil. Fotos vorhanden. 076 675 85 94



Hammondorgel Yamaha Electone mit passendem Hocker und diversen Notenheften. 079 813 20 12



4 Kompletträder 235/40/18 von Volvo V70R Jahrgang 2003. 079 350 40 12



30 Taschenbücher (Romane). 079 786 95 59



Holzschrank, 2 Tab., mit Schiebetüre. H:1,15/B:1,20/T:0,42 m. Muss abgeholt werden bis 1. Juli in Uetendorf. SMS. 079 516 46 79



Gratis gesucht



Benzinwasserpumpe. 079 725 42 68



Dreiradvelo für Erwachsene. 079 838 3240



Lindenblüten. Umgebung Thun. 079 320 09 87



Samsung Handy S3/mini /S5 für Junge ins Trainingslager. 079 312 37 23



Holunderblüten zum Pflücken. Raum Thun. 079 753 47 42



Alte Löcherbecken. 079 747 45 79



Rückenspritze für im Garten. 078 768 02 02



Steine für Trockenmauer, ca. 10 m2. 076 596 66 99



Kellerregal. 079 255 28 63



Djembe für meinen Sohn. 079 503 26 33



Terrarium für Nager. Region Thun. Bitte nur WhatsApp oder SMS. 079 392 86 85



Grüner zusammengekrauster Wasserschlauch. In Huttwil. 079 573 08 48.



Bauwagen. Würde ihn mit Traktor abholen. 079 726 91 11



Werkbank in brauchbaren Zustand. Wird abgeholt. 079 760 72 28



Blechzuber. 077 412 28 57



Altes Brot für Tiere. 079 480 41 90



Gut erhaltenes Damenvelo für den Arbeitsweg von Steffisburg zum Spital Thun. 077 490 74 98



Pingpongtisch für draussen. 079 646 31 84



Plotter Cameo für Heimbedarf. 079 823 80 97



Lego für kinderreiche Familie. Region Thun. Bitte nur SMS. 076 595 17 00



Luftentfeuchter, elektrisch. E-Bike oder Mountainbike. 076 749 45 44



1 -2 Zaunpfosten, Beton, armiert. Dazu mind. 15 m Maschendrahtzaun. 079 227 80 84



Diverses



Zutrauliches Zwergkaninchen (helles Fell, grau, weiss) im Steinibach Zollikofen zugelaufen. Am Mittwoch 21. Juni 2017. Bitte nur SMS. 077 466 59 45



Vermisst: Wer hat mein Badekleid (schwarz mit weissen Strichen kreuz und quer, Marke Speedo) im Strandbad Thun gefunden oder mitgenommen? Es lag zum Trocknen auf einem blauen Sonnenschirm beim grossen Bassin. Danke dem ehrlichen Finder.

Bitte abgeben an der Kasse im Strandbad Thun oder melden per SMS. 076 499 89 70



Schwarz-weisser Kater Nico (geb. 08/16) in Münsingen entlaufen. Nico ist eher kurzbeinig und hat auf der rosafarbenen Nase einen schwarzen Fleck. Nico ist sehr scheu. Bitte melden. 079 643 77 67



Verloren am 19. Juni im Längenschachen am Thunersee: Engelsrufer-Halskette und Pandora-Armkette mit verschiedenen Anhängern. Unter anderem ein L, eine Pfote usw. Wäre sehr, sehr glücklich, wenn ich es zurückbekäme. Guter Finderlohn garantiert. 079 624 71 60



Verloren in Thun: Schlüsselbund mit Kaba Hausschlüssel und Honda-Autoschlüssel. 079 691 20 55