SMS vom Samstag, 17. Juni 2019

Zu verschenken



Kinder- /Jugendhochbett, 90 x 200 cm, sowie Kinderschreibtisch, helles Holz. Kann auf Wunsch gebracht werden. Umgebung Bern. Bitte nur SMS. 079 204 62 65



Elektrische Motor-Heckenschere Bosch P80K. Abzuholen in Münsingen. Nur SMS. 079 781 82 36



Hocker aus Holz mit naturfarbenem Stoffüberzug. Waschbar. Passend zu Stuhl von FMT. Abzuholen in Biglen. 077 451 93 07



Ca. 80 cm hohe, buschige Strahlenaralie (mit Topf). Abzuholen in Langenthal. 079 488 47 13



Zeitschrift „Wir Eltern“. Ganze Jahrgänge 2007 – 2017. Abzuholen in 3703. Nur WhatsApp oder SMS. 078 805 05 24



Blechzuber. 077 412 28 57



1 Ticket für das Gabalier-Konzert von heute Samstag, 17. Juni 2017, in Birrfeld. 079 311 07 87



Wasserfilter Hydro Cyklon. 2,8 m3 Leistung mit 2 neuen Filterpatronen. 079 562 35 92



Stand-WC und 50 Liter Boiler. 079 787 74 20



4 Heinzen. Abholen Region Burgdorf. Nur SMS. 078 823 58 93



2 Holztore. 1 x H: 278 cm, B: 182 cm und 1 x H: 278 cm, B: 153 cm. Abzuholen in 3150. 079 546 75 38



Balkon-/Gartentisch, 110 x 70 cm. 079 750 63 35



Holzfensterläden, braun, diverse Grössen. In Eggiwil. 079 480 73 23



Geflochtener Stubenwagen. Und Dreirad-Velöli mit Stange. 034 411 15 63



Brenngerät zum Brandmalen. Sowie diverse Holzgegenstände in 3510. 079 385 70 52







Gratis gesucht



Für Spielgruppe: Sandkasten-Mobiliar. 079 217 87 16



Alte Holzleiter für Deko. Sowie gut funktionierender elektr. Handmixer oder Stabmixer für Frauen-WG (Raum Thun/Bern). 076 459 31 85



Klimagerät für Dachstock-Wohnung.079 467 12 72



Ältere Blechzuber. 079 913 12 80



Ein altes Töffli. Darf auch defekt sein. 079 729 12 16



Schrank aus Stoff. Raum Burgdorf. 079 817 53 76



40-Liter-Milchkanne. Aluminium, muss nicht perfekt sein. 079 510 54 81



Kinder-Windsurfsegel und Kinder-Schwimmwesten. 079 596 38 92



Weisse Leinentücher. 079 735 09 31



SBB-Palette-Aufsteckrahmen, 80 x 120 x 40 cm. 079 335 07 91



Unterlagsscheiben von klein bis mega gross. Können auch rostig sein, zum Basteln. Bern und Umgebung. 079 562 16 86



Einbau-Abwaschmaschine für Znüniraum. H: 62 cm, B: 45 cm. 079 935 61 46



Uniboy zum Aufstellen von Büchern. 079 366 92 40



Benzinrasentrimmer. 079 467 12 72



Sonnenschirm, 3 Meter Durchmesser. 079 415 72 59



Kühlschrank. 079 356 30 21



Minions-Kleber vom Coop. 076 375 01 58





Diverses



Wer hat unser kleines, schwarz/weisses Büsi gesehen? Wir vermissen es sehr. 079 630 44 17



Gesucht: unser oranges Tretauto, es stand an der Schwarzeneggstrasse in Steffisburg. 079 378 94 62



Gefunden: Sonnenbrille auf dem Coop-Parkplatz in Konolfingen. Bitte melden. 079 747 92 88



Habe im Raum Thun/Spiez meine braune Frauen-Sonnenbrille inkl. schwarzem Etui verloren. 079 747 80 47