SMS vom Samstag, 1. Juli 2017

Zu verschenken



4 Alvena-Wasserfilter-Kartuschenin Originalverpackung. 079 242 89 52



Klappbarer Metalltisch, 115 x 70 cm, ideal für Garten. Tischplatte leicht defekt. Raum Bern. Bitte SMS. 076 499 95 58



Fernseher Sony, Bildschirm 80 cm, mit HD-Kästli und Videogerät. Sowie Fotoapparat Minolta Vectis S1. 079 750 17 66



Korbflaschen, 10 bis 50 Liter. In Gurzelen. 078 678 90 65



Elektrische Melitta Filter-Kaffeemaschiene gebraucht. 079 224 99 75



6 Stück Esszimmerstühle schwarz, Alcantara Überzug. Sitzhöhe ca. 40 cm. Fast Neu. Nur SMS. 079 688 82 29



Stereoanlage mit 2 Lautsprechern. Sowie eine grosse Anzahl Langspielplatten. In Jegenstorf. 076 511 16 17



Schachzeitungen, Jahrgang 1988 bis 2014. Müssen in Thun abgeholt werden. Bitte nur SMS. 078 902 38 19



2 Wasserkanister aus Plastik, 10 und 20 Liter, mit Ablasshahn. Wenig gebraucht. 079 626 63 46



Dekostoffe/Vorhänge, eventuell für Spielgruppe/Kindergarten. Abzuholen in 3326. 079 487 31 58



Robustes Damenvelo. 079 604 81 84



Sofa, schwarz, Kunstleder. Und 2 „Möbeli“, Nussbaum-Farbe. Fotos vorhanden. In Goldiwil (Thun). 079 745 00 19



Zeitungen „Der Bund“, 1914-18, „Sie und Er“, 1950er-Jahre. 034 422 53 23



7 weisse Kochblusen, schwarz umrandet. Grösse 56. In Münsingen abzuholen. 077 416 66 65



13 Bände „Grzmeks Tierleben“ . Abzuholen in Wichtrach. 079 317 24 56



2 Liegestühle, Metall, mit Kissen. Abzuholen in Kerzers. 079 683 76 38



Dachträger, bestehend aus zwei einzelnen Stangen. Plastik-Abdeckung, zum Teil defekt. Sonst i.O. Nur SMS. 077 434 49 22



Ständerlampe, dreiarmig. Abzuholen in 3422. 077 419 70 63



In Mühleberg ab sofort abzuholen: weisses Bett . Den Kopfteil kann man verstellen. 079 230 66 47



Braunes Ledersofa und brauner Ledersessel. Muss ab 17.7. in Thun abgeholt werden. Nur SMS. 079 631 78 74



Bürostuhl, schwarzes Leder. 033 345 39 30





Gratis gesucht



E-Bookreader in gutem Zustand. Wird abgeholt oder Porto übernommen. 079 374 27 32



Altes kleines Boot für Spielplatz. 031 791 04 86



Kaminski-Kids-Fan sucht Bücher gratis oder zum Ausleihen über die Ferien. 079 596 38 92



Stewi-Wäschetrockner. Raum Burgdorf. 079 562 49 46



Coop-Trophy-Punkte. 079 297 57 05



Rosenbogenund eine Feuerschale. 079 320 99 94



E-Bike für Grossvater. 079 683 16 64



Herrenlatzhosen. 079 765 45 14



Schafdrahtzaun, ca. 50 Meter. Raum Bern/Thun. 079 415 72 59



Wasserfass mit ca. 1000 bis 2000 Liter Inhalt. 079 300 06 94



Morsetaste und Unterlagen zu Telegraph. 079 300 06 94



Uhrmacher-Werkzeug und -Ersatzteile. Porto übernehme ich gerne. 079 262 42 27



Pfefferminze, um Sirup zu machen. 077 416 66 65



Alte Militärmesser und Fiber für Militärmesser. 079 356 09 44



Geschirrspüler. 079 696 25 61



Blechzuber mit zwei Traggriffen. 079 913 12 80







Diverses



Wir vermissen unsere sehr scheue Tigerkatze in Amsoldingen (Steghalten). Sie ist gechipt und hat im linken Ohr einen Riss. Danke für jede Sichtmeldung. 079 611 19 62



Wir möchten den unbekannten Trucker-Festiva-Besuchern von Herzen danken, dass sie einen Krankenwagen angefordert haben für meinen Freund, welchen Sie am Freitag um ca. 00.30 Uhr verletzt bemerkt haben. Schön zu wissen, dass es noch so hilfsbereite Menschen gibt. 078 635 89 22