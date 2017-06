SMS vom Montag, 19. Juni

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Essstuhl für kleinere Kinder. Abzuholen in Burgdorf. Nur SMS.

079 562 49 46



Romanheftli, Baumwolle und kleine Menge Restwolle.

031 911 20 54



Einbau-Mikrowellengerät (Bosch, 900 W, 60 x 38 x 32 cm) und Einbau-Backofen (Bosch HBN 68, 60 x 59,5 x 55 cm).

031 926 15 31



Deutschlehrer aufgepasst: Schule verschenkt gebrauchte, gut erhaltene Exemplare von «Sprachwelt Deutsch».

079 713 11 72



Mikrowelle sowie Silva- und Mondopunkte.

031 819 49 62



Trampolin (Durchmesser: 3 m) ohne Sicherheitsnetz.

078 933 85 90



Zirka 5-Liter-Dampfkochtopf. In Langenthal. Ab 18 Uhr.

079 680 66 87



Holzkohlengrill mit Alugusswanne, auf vier Stahlröhren, wie neu.

079 323 25 23



Zwei Sommerpneus, ca. 50 %, Grösse: 155/65 R 14. In Grosshöchstetten.

079 687 64 99



Kaninchenstall, 6-teilig, mit Schubladen. Muss abgeholt werden.

079 298 27 11



Viele verschiedene, kleine und grosse Konfigläser. Bitte nur SMS.

079 519 56 72





Gratis gesucht



Noch funktionierendes Samsung Galaxy S4 Mini.

079 361 10 37



In der Region Burgdorf: Solarlichterkette oder Solarlampen zum Aufhängen.

079 361 10 37



Schlauchboot (noch dicht) für ca. drei Personen, oder ein Stand-up-Paddle.

079 361 10 37



Clematis Kletterpflanze. Raum Burgdorf.

079 562 49 46



Benzinrasenmäher.

079 532 28 50



Funktionstüchtige Waschmaschine. SMS.

079 479 38 93



Freistehende Waschmaschine in gutem Zustand. Bern/Berner Oberland. Wird gerne abgeholt. Eventuell Foto vorhanden?

076 565 00 60



Gartenpflanzen aller Art, zum Wiederaufbau eines zerstörten Gartens in Spiez.

079 314 20 05



Funktionierenden Klein-Gefrierschrank, ca. 60 Liter. Danke.

079 467 11 56



Für Spielgruppe: gut erhaltene Kinderschaukel und/oder Spielhaus für in unseren Garten.

076 446 52 88



Grössere Blumentöpfe. SMS.

079 949 25 26



Matratze, 90 x 200 cm, evtl. mit Duvet (160 x 200 cm) für BnB. Umgebung Interlaken. Bitte nur SMS.

079 709 27 08



Revox A 77 Tonband. Spulen vorhanden. Bitte nur SMS. Danke.

079 291 05 19



Zwei Falt-Pavillons.

079 281 54 94



Kühlschrank, freistehend, 85 cm hoch, mit Gefrierfach.

079 208 99 92



Mignons-Kleber von Coop.

076 375 01 58



Das Buch «Homöopathischer Hausarzt» von Hering-Haehl.

079 379 85 86



Funktionstüchtigen Sterilisiertopf für Gemüse. Wird abgeholt.

078 712 99 05



Sterilisiergläser für Gemüse, Früchte oder Bülacher-Flaschen. Diverse Grössen sind willkommen. Werden abgeholt.

078 712 99 05



Zuber aus Blech.

077 412 28 57



Älteres Alu-Löcherbecki.

079 290 09 88





Diverses



Wer vermisst ein Mountainbike der Marke Canyon im Raum Burgdorf, Hasle-Rüegsau, Lützelflüh? Es steht seit dem 13. Mai vor unserer Garage.

079 171 81 57



Mein Enkel hat am Samstagnachmittag, im letzten Spielhaus auf dem Zwergenweg Hasliberg Bannwald, sein Sackmesser vergessen. Es ist sein erstes, von Victorinox, ganz neu ,schwarz mit silberner Kette zum Festmachen. Danke dem ehrlichen Finder. Es war später nicht mehr da.

077 481 93 74