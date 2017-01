SMS vom Freitag, 6. Januar 2017

Infobox

Zu verschenken



Werkbank aus Metall. Muss in Bern abgeholt werden. 031 941 00 44



2 komplette Langlaufausrüstungen (Schuhe, Wachskoffer, usw). 079 771 18 46



Grosses Casio-Keyboard inkl. Ständer. Abzuholen in Spiez. 077 412 87 57



Fahrbarer elektrischer Heizradiator. Abzuholen in 3555. Nur SMS. 079 342 84 00



Neue „National Geographic“ in Englisch, September 1989 - August 1992. 079 561 50 84



Esstisch (Fraubrunnen), Nussbaum 90 x 130 cm, Höhe 75 cm, ohne Stühle, ausziehbar, gut erhalten. Nur SMS. 079 231 22 01



Zehn Bücher von Alexander Ziegler. 079 246 73 80



Home-Cinema-Tonsystem. 076 546 67 42



Samsung CLX-3185N, Laser-Multifunktionsdrucker (farbig), Zustand i.O, 1 Tonerkassette ist leer. Abzuholen in 3432. Bitte nur SMS. 079 569 78 56



Esstisch, 150 x 98 x 75 mit 3 Einlagen, wie neu. Muss in Thun abgeholt werden. 079 219 81 43



Kinderpult. 079 699 43 50



Ca. 50 blaue 6-er Eierschachteln. 033 438 78 81



Zwei ältere Zewi-Decken, 90 x 200, gelb und weiss. In Hettiswil. 079 727 64 02





Gratis gesucht



Skischuhe und Schlittschuhe Grösse 43. Raum Thun. 077 470 52 08



Bockleiter. 079 829 84 13



Brennholz, auch zum selber holzen. 079 902 51 33



Altes Rennvelo (Zustand egal). 077 418 10 33



Wo steht ein antiker Buttertopf (blau/grau) für Küchenkellen? 079 422 49 67



Damen-Trachtenschuhe, Gr. 39. 079 473 55 38



Märklin Modäuisebahn. 079 884 44 53



Mädchenschlittschuhe (Schalen), Grösse 35. 079 524 76 02



2 Eintritte für Ferienmesse in Bern. Gegen Porto. 078 640 04 63



Schaukelstuhl aus Holz oder Rattan. 079 580 28 18



Gutes stabiles Bettsofa. Raum Thun. 079 225 84 79



Sicherheitsbügel zu Stokke Tripp Trapp. 079 363 38 30



Altes Geschirr, rot geblümt mit einer Mühlerad-Landschaft darauf. 079 753 47 42



Dampfsauger „Top Clean Piccolo“ . 079 753 47 42



Massivholz-Eckbank mit Tisch und maximal 3 Stühlen. Masse Eckbank: maximal 120 x 160, rechts montiert. Wird abgeholt. 079 753 47 42



Bügelpresse oder Mange für Privathaushalt. 079 512 86 90



Holzhasenhaus für in Kaninchenstall. Bern Umgebung. 079 524 76 02



Container für Papier. 079 524 76 02





Diverses



Gefunden: Korrigierte schwarzbraune Brille beim grünen Bank nach der letzten Station des Wiehnachtswäg Heiligenschwendi. 079 335 23 86



Suche jemanden, der 9 Akkordzither mit Moll mit mir spielt. 033 221 47 63



Wer war in der Silvesternacht in der Lenk und vermisst nun seine dunkelgraue Männerwinterjacke? Ich habe aus Versehen eine falsche mitgenommen. 079 679 03 54



Verloren am Samstag in Bern: schwarze Stoff-Tragtasche mit Inhalt. 076 303 94 09