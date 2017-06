SMS vom Freitag, 30. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



Zirka 60 Hefte Motor Klassik. In Mühlethurnen. 079 674 11 20



2-er, 3-er-Sofa und Hocker. Leder, beige. Abzuholen in Amsoldingen. 079 136 43 84



Wohnwand. Nur SMS. 079 293 56 82



Schwebetürenschrank, 200 x 216 x 68 cm. In Thun. Muss demontiert und abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 532 18 10



Dunkelblaue Gummistiefel, Gr. 40. In Stettlen. 077 496 24 64



Ausziehbarer Tisch. L: 134 cm, ausgezogen: 197 cm, B: 95 cm,

H: 74 cm. Gepflegt, kleine Gebrauchsspuren, aus Nichtraucherhaushalt. Inkl. 2 Stühle und Tischtücher sowie einen Teppich L: 221 cm, B: 175 cm. Gut erhalten, gepflegt. Muss bis am 30.6.2017 abgeholt werden.

079 798 62 76



Diverse Bilderrahmen, verschiedene Grössen und Farben, nicht antik, Bernina Nähmaschine, Jg. 1945, versenkt in Holz-Tisch. mit Schubladen. Muss abgeholt werden in 3326. 079 487 31 58



Computertisch, weiss. Abzuholen in 3422. Bitte nur SMS. 079 393 02 35



Polstergruppe, 1er-, 2er- und 3-er-Sofa. Velours, dunkelgrün, leichte Abnutzung. Abholbereit ab Mitte Juli. 079 307 13 72



Fressstation für Katze von Tupperware (Wasserspender, Fressnapf, Trockenfutterspender) Katzenklo und Transportkörbli. Alles gebrauchte Sachen. Abzuholen in 3324.079 482 01 52



Scott Kindervelo, 6 Gang, braucht neuen Pneu hinten. Bitte nur SMS. 079 852 37 81



Hand-Rasenmäher Gardena, funktionstüchtig. Bitte nur SMS. 079 852 37 81



6-Personen Zelt, mit Tasche, Farbe blau, 210 x 180, Tunnelzelt mit Vorraum, 120 x 150, 2 separate Kabinen. Muss in 3110 abgeholt werden. 079 341 57 11



Auswinde H: 62 cm, Durchmesser 42 cm, 25 kg. In Spiez. Nur SMS. 079 158 03 88



Gefriertruhe, abzuholen in Neuenegg. B: 130 cm, T: 65 cm, H: 83 cm. Bitte ab 17 Uhr anrufen. 079 640 53 39



Bürotisch, 180 x 100 cm, Höhe verstellbar, 2 Korpusse, 1 Bürostuhl. 031 819 49 62





Gratis gesucht



11-jähriger sucht Surfbrett (ohne Segel). 077 417 44 01



Mountainbike. 079 754 89 69



Bebekleider ab Grösse 68 bis Grösse 80. 079 462 14 90



Für Kindercamp: Lederreste, Glasperlen, Holzperlen aller Art und Muscheln zum Basteln für Traumfänger. Raum Thun, Berner-Oberland.079 173 28 38



Alter Helly Hansen. Grösse S oder M. Und Velosolex.078 880 77 77



Knethaken zu Kenwood Chef classic. 079 717 64 16.



Grosser Dörrex für Dörrbohnen und Apfelringli. Region Thun. 079 815 92 81



Mir si uf dr Suechi vom „Sträfling Tom“ vo de Minions. Nur SMS. 079 284 25 30





Diverses



Suchen dringend Guggemajor/in für Kindergugge in Bern. Probe ab September jeden 2. Montag von 18.30-19.30. Bitte melden. 079 461 55 67