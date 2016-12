SMS vom Freitag, 30. Dezember

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Venta Luftwäscher und –befeuchter, geeignet für 50m2-Räume. Abzuholen in 3073. SMS.

079 728 63 76



Sehr schöne, gut erhaltene, braune Wohnwand. Höhe: 180 cm, Breite: 220 cm, Tiefe: 45 cm. Foto auf Wunsch vorhanden.

078 856 48 00



Komplettes, schönes Schlafzimmer aus dunkelbraunem Holz: zwei Nachttischli (50 x 50 x 36 cm), zwei Betten (93 x 200 cm), ein Schrank (Höhe: 220 cm, Breite: 150 cm, Tiefe: 59 cm). Fotos auf Wunsch vorhanden.

078 856 48 00.



Nähmaschine, Elna Carina TSP Electronic, leicht defekt.

079 510 54 81



Habe noch eine volle Karte Migros-Bären.

079 273 96 87



Kerzenreste. Abzuholen in Heimberg.

079 463 39 34





Gratis gesucht



Kaffeerahmdeckeli, auch ganze Sammlungen. Keine SMS.

079 287 39 33



Langlaufstöcke, 100 bis 120 cm.

079 750 63 35.



Wer hat noch einen Video VHS Adapter, den er nicht mehr braucht (für die kleineren Filmkassetten). Wäre Abnehmer.

079 291 05 19



Gesellschaftsspiele.

079 901 64 72



Wo steht ein Flachbild-TV, der einen neuen Besitzer sucht? Ich würde mich sehr darüber freuen.

079 594 19 87



Band 1-5 von Papa Moll.

079 959 05 03



Ha Fröid a Briefmargge u Poschtcharte. Es guets Nöis.

079 292 27 61



Sueche e Häxler für i mi Garte. Zum häxlere vo gröbere Sache.

078 686 00 01



Alten PTT-Briefkasten. Danke.

079 518 83 81



Habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mir, einem Rentner, ist beim Abwaschen eine orange-gelbe Bobla Tasse in die Brüche gegangen. Kann mir jemand helfen? Danke.

079 657 93 39



Coop Trophy Punkte. Wer kann welche abgeben?

079 436 67 85



Märklin Modäujsebahn, o kaputti. Danke. Ha AHV u Zyt.

079 884 44 53



Handorgel, die nicht mehr gebraucht wird. Danke.

062 964 16 29



Schallplatten (Blues, Rock, Pop, Soul, Reggae).

079 267 10 19



Akkordeonhülle-/rucksack für 2-chöriges Paolo Soprani, Grösse Akkordeon: 37 x 37 cm. Bitte nur SMS. Vielen Dank.

079 245 48 34



Felle.

079 657 96 43



Drechselbank.

079 681 98 14



Rennvelo in gutem Zustand und Laptop. Danke.

079 470 79 41



Snowboard- oder Skisack.

079 609 95 60





Diverses



Vermisst seit 26. Dezember, in Langnau: schwarzes Töffli (Pony, BE 289 413, mit weissem «Jibbersheep»-Aufkleber. Vielen Dank.

077 467 66 61



Möchte gerne eine Krippe bauen für meine Schwarzenberger Figuren. Wer hat mir eine Anleitung? Besten Dank.

078 861 87 17