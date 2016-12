SMS vom Freitag, 23. Dezember 2016

Im Überblick

Zu verschenken



Sessel mit elektrischer Aufstehhilfe und Liegefunktion, hellbraunes Leder. Wie neu! Abzuholen in Bern. 076 746 33 10



Farbbandrolle für Fax, Swisscom, TTR 300. 079 347 80 19.



TV-Möbel mit Drehplatte auf 4 Rädern. Vorne halbrunde Glastür zum Abschliessen. 2 Tablare, h 60 cm, b 62 cm, t 45 cm. Alles schönes, helles Holz. Abzuholen in Bärswil. 031 859 28 27



Schülerpult, dunkelbraun. Abholen in Thörigen. 077 443 28 12



Habe noch 1 Karte mit 9 Migrossticker für die Bären. Abzuholen in Uetendorf oder Versand gegen Porto. 079 243 03 49



Kanapee, weiss, 2 Meter lang, waschbar. In 3098 abzuholen. 079 771 42 80





Gratis gesucht



Ledersofa. 079 277 07 06



Teddy-Marken vom Migros. 078 635 89 22



Glocken. Werden abgeholt. 079 334 03 88



Skischuhe, Grösse 44-45. Thun Umgebung. 079 575 05 60



Suche für den Kindergarten: Vögelchen aller Art (keine lebendigen!). 079 487 00 21



Funktionstüchtige Bernina-Nähmaschine. 079 630 79 06



Einzelne elektrische Herdplatte; in der Region Spiez. 079 432 73 49



Keyboard. 079 537 47 39



Eine volle Karte Teddy-Kleber. 079 285 14 38



2 Stück Teddy-Kläbere. Mini Grossching z‘ Oustralie hätte riesig Freud. 079 229 67 26



Modelleisenbahn. Spur und Marke unwichtig. Loks auch defekt. Keine fertig Anlage (montierte). Nur SMS.079 448 72 54



Eckige (nicht runde) Metallkörbe. So Shabby-Chic mässig. 079 823 80 97



Funktionierender Staubsauger für Bastelraum. 076 373 53 53



Frauengemeinschaft Escholzmatt sucht Restenwolle für guten Zweck. 041 486 13 48



CD-Hörbücher. Keine Horror. Und Popup-Bücher (3D). Nur SMS. 079 448 72 54



Getreidemühle zum selber Bedienen aus Holz. 079 823 80 97





Diverses



Äs grosses Merci a die nätti Outofahrere, wo am Mäntigabe ar Winkuriedstrass so super reagiert het, wo das Buusi düre gsecklet isch. Sisch haarscharf gsy! Merci o viumau, dass dir no äxtra ghautet u nachegfragt heit. Das Buusi het ä Schutzängu gha. Schöni Feschttäg und es guets Nöis. 076 822 36 78





Gefunden in der S1 Thun: Das Buch „Personalentwicklung“. 079 565 04 03