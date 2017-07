SMS vom Freitag, 14. Juli

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Antikes Sofa mit geschwungenen Lehnen, Länge: 2 m, Stoff abgenutzt, Gestell in gutem Zustand. Abzuholen in Bern.

079 628 01 42



Baldwin Orgel. Abzuholen in Belp.

077 467 04 32



Grosse Rollen aus Hartplastik (Seiten aus Holz) für Kabel, Schlauch oder zum Basteln.

079 774 37 38



Nussbaumtisch, rund, 150 cm, 6 passende Stühle. Abzuholen in 3122.

079 652 79 86



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung, 150 x 70 x 15 cm. Abzuholen in 3122.

079 652 79 86



Tintenstrahldrucker, HP Deskjet 3940, kann in Gasel abgeholt werden.

079 488 57 07



CD-Ständer.

078 933 85 90



Zusammenklappbaren Massagestuhl, alt aber intakt. Bitte nur SMS.

079 423 70 58



Zwei Tickets für FCB - Luzern am Sonntag, 30. Juli, 16 Uhr. Bitte nur SMS.

078 628 01 94.



Huufe Trophy-Märkeli vom Coop.

031 711 57 60



Tischtennistisch, muss abgeholt werden.

078 871 75 08



Stewi-Sockel, massiv gebaut, in Autopneu, aufgegossen mit Beton. Nur SMS.

079 171 98 80



Altes Holzlaufgitter, nicht höhenverstellbar. Muss in 3704 abgeholt werden.

079 202 79 80



Kleiderschrank mit zwei Schiebetüren. Linke Seite Spiegel, rechte Seite Glas, schwarz, Höhe: 220 cm, Breite: 255 cm, Tiefe: 63 cm. Nur SMS.

079 340 46 86



Elektro-Kettensäge.

032 636 28 56



Wegen Nichtgebrauch: eine Rolle Schafweidezaun, Draht, Höhe: 135 cm, neu.

079 710 85 86



Rutschbahn, Länge: 370 cm, Höhe: 200 cm.

079 692 79 60



Drei schwarze Natels. SMS.

079 462 14 90





Gratis gesucht



Wär het mir es chlises Eichefass?

077 412 28 57



Entsafter und «Betty Bossi»-Backform «La Bomba».

078 742 82 37



Alten Handhobel.

079 676 69 41



Hochdruckreiniger mit viel Power.

079 467 12 72



Navi fürs Auto. SMS.

078 829 04 03



Studentin sucht Velo mit Gepäckträger für den Stadtgebrauch.

079 375 26 75



Schublade zu Bauknecht Tiefkühler, Breite: 40,5 cm, Tiefe: 36 cm, Höhe: 15 cm, durchsichtig. Bitte nur SMS.

079 315 50 17



Jura oder Sigg Brezel- oder Waffeleisen, evtl. Rosenküchlieisen.

076 735 00 30



Suche das Buch «Zart besaitet» von Parlow Georg.

077 496 24 64



WC-Aufsatz. Vielen Dank.

079 665 77 06



Alte Militärmesser und Fiber für Militärmesser. Porto wird gerne übernommen.

079 356 09 44



Fürs Grosi e Stewi, dr aut het dr letscht Sturm nid überlebt.

079 676 99 57



Töffli für unseren Moritz (14-Jährig), darf auch defekt sein.

079 622 17 92





Diverses



Wer vermisst ein 3- Rad-Velöli? Steht seit ca. einer Woche auf unserem Spielplatz. Nähe Coop Strättligen.

079 289 75 75



Am Freitag, 21. April bin ich bei der Tramhaltestelle beim Bahnhof Bern gestürzt. Nur dank zwei Männern kam ich nicht unters Tram. Ich hatte einen Schock. Habe mich deshalb nicht bedankt. Das möchte ich jetzt nachholen. Danke vielmals. Frau Häusler aus Matten bei Interlaken.

077 489 07 85