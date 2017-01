SMS vom Freitag, 13. Januar 2017

Infobox

Zu verschenken



Kinderduvet und -kissenanzug, 140 x 98 und 60 x 42, hellblau, weiss mit gelben Sternen. In Frauenkappelen. 079 355 97 32



Runder Esstisch mit Einlegeplatte zum Verlängern. Einige Gebrauchsspuren. In 3472 abzuholen. 078 862 15 68



Schlafzimmer, ohne Lattenrost und Matratze. Muss bis zum 25.2. in Spiez abgeholt werden. 079 197 93 29



Kaffeevollautomat Satrap VA60. Thermostat muss ersetzt werden. 079 201 70 81



Staubsäcke MI12 für Staubsauger MioStar Compact 2000, 3000, 3500, 4000. Abzuholen Raum Lyss. Bitte nur SMS. 079 475 84 73



Salontisch, Metall mit Glas, 770 x 770 x 450. Abzuholen in 3665.

033 356 29 20



Kartonschachteln, ca. 40 bis 50 Stück. Aussenmass 315/265/160 mm, seitliche Grifföffnung z.T. leichte Schäden. Nur SMS. 079 849 30 93



Mir hei no 10 Bäre usem Migros, würde se gern ane Kita/Chindsgi/Speugruppe verschenke. Abzhole in Wiedlisbach oder Bern. 079 676 99 57



Büromöbel, 2 Schränke, grosser Schreibtisch mit 2 Schubladenstöcken und Beistelltisch. Abzuholen in 3765. 079 686 14 35 oder 033 453 30 14



60 Liter-Sack voller CDs (DJ Bobo, Kastelruther Spatzen, Gölä). Abzuholen in Uetendorf. 079 243 03 49



Harmonium. 079 640 04 75



Querflöten- und Klarinettennoten/-hefte. 079 305 67 12



Kiste mit Romanen/Taschenbüchern. sowie eine saubere Matratze, 90 x 200. In Thun. 076 319 91 98





Barbie-Familie mit vielen Kleidern und Zubehör. 079 305 67 12



Beistelltisch, rund, Kunststoff klar, mit 3 Chrombeinen, Deckel abnehmbar. Durchmesser 40, Höhe 60 cm. Abzuholen in Bümpliz. Bitte SMS. 079 652 32 54.



Mikrowelle mit Grill. 700 Watt, 17 Liter Garraum, Tellerdurchmesser 27 cm. Voll funktionstüchtig, weiss. Abzuholen in Bümpliz. 079 652 32 54



8 Trinkgläser. Abzuholen in Koppigen. 079 256 43 33



Älteres Wisa-Gloria-Holzlaufgitter mit Boden. Abzuholen in Erlenbach. 079 551 37 11





Zinngarnitur (zwei Kannen und 6 Becher). 079 619 36 31





Gratis gesucht



Zimmertüren oder Wohnungstüren aus Renovation oder Abbruchobjekt. Für Feuerwehrübung. 079 460 35 90



Kerzenwachsresten, im Emmental. 079 902 51 33



Chuchibuffet. 079 676 99 57



Bienenwachs und alte Zeitschriften von Land-Apotheke. 079 482 35 71



Kinderautositz ab 10 kg Körpergewicht. 078 716 70 52



Rasentraktor: 062 923 20 02



Triptrap. 079 399 56 46



Für das Coop-Sammelbuch „Welt des Wissens“ die Nr. 127. Habe noch diverse Nummern doppelt. 076 336 56 45



Damenschlittschuhe, Grösse 39. 079 919 55 62



Europaletten, 8 bis10 Stück, neuwertig. 079 896 59 45



Kuhglocke für mein Göttikind. 062 964 16 29



Ältere Elna-Nähmaschine. Möchte mir das Nähen beibringen. 079 692 63 76



Velo. Zustand egal. 077 418 10 33

Gut erhaltene Holzgabel. 079 833 85 03





Grüner Trachtenkittel, Grösse. 42 bis 44, zu Müngertracht. 078 640 04 63



Lego sowie Schneeketten zu Kinder-Trettraktor. Zudem eine Seilwinde. 079 728 60 89



Ansichtskarten, beschriebene und unbeschriebene, für meine Sammlung. 079 233 73 14



Alter, kleiner Küchentisch aus Holz. Und alte Bockleiter aus Holz. 079 713 04 71



Alter Futtertrog für Hühner, rund, mit Teller, aus Aluminium oder Metall. 079 713 04 71



Funktionstüchtige Bernina-Nähmaschine.079 481 98 56



Playmobil aller Art für meine Jungs. Wird abgeholt. Raum Thun. 079 753 47 42



Bettrahmen, 90 x 200 cm. 079 176 35 71





Diverses



Seit 45 Jahren bestehende Blaskapelle, Region Bern, sucht Musikanten/innen für Flügelhorn, Bariton, Posaune. 079 208 50 65



Gefunden am Samstag, 7.1.: Kinder-Armbanduhr. Schlittelhang am Längenberg. 078 774 74 12