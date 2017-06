SMS vom Donnerstag, 29. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



Teppich abzugeben, gut erhalten, 3-jährig, hellbeige, Grösse 7.30 x 3.80 m. Abzuholen in Langenthal. Bitte SMS. 079 364 69 48



4 Ordner, prall gefüllt mit Zeitungsausschnitten, in Zeigetaschen, der letzten 30 Jahre über Bern` s Kultur, Geschichte, Politik, Bern zum Kennenlernen. Zur Ergänzung eines Archivs oder Dissertationarbeit. 077 414 45 21



Hergiswiler Bodenvase. 70 cm. In Worb. 079 628 96 04



Einbau-Mikrowellengerät (Bosch 900 W 60 x 38 x 32 cm) und Einbau-Backofen (Bosch HBN 68 60 x 59,5 x 55 cm). 031 926 15 31



Keyboard Yamaha PSR-8000. Muss in Amsoldingen abgeholt werden. 079 316 96 33



2x fertig genähte Vorhänge orange, mit angenähten weissen Rigeli (140 cm/200 cm)leichter, luftiger, synthetischer Stoff. In Bern abzuholen.

Nur SMS. 079 412 79 28



Zwei Holzschlitten. Telefonieren ab 18 Uhr. 079 680 66 87



Seramis Granulat, etwa 80 Liter. Abzuholen in 1715. 079 712 00 88



Alten Bucher Motormäher mit Balken. In Zäziwil. 079 236 61 25



Fenster, 2-fache Isolierverglasung, Breite: 119 cm, Höhe: 114 cm. 079 607 10 72



Grossen Humidor. Muss abgeholt werden. 076 476 03 18



Neuwertiges, weisses Kinderbettli, 120 x 65 cm, mit Matratze. Abzuholen in Kehrsatz. 079 422 68 31



10 Welleternitplatten, 200 x 93 cm. 031 761 07 57



Waschbetonplatten, 50 x 50 x 4 cm, gebraucht, ca. 120 Stück. Müssen abgeholt werden in Schwarzenburg. 079 682 73 56



Spanisches Wohnzimmermöbel aus Birkenholz. Region Leberberg. Bitte SMS senden für Bild. 079 277 94 14



Klavier (Marke: Billeter) und Bügelmaschine (Pfaff). 031 869 03 04



BigIa Gartenbank. 062 922 07 74



Eine schöne Rahmentüre (80 x 205 cm, i. L. links, isoliert) und eine schöne Futtertüre (87 x 197 i. L. rechts, isoliert). 079 434 46 07



4-teiliges Sofa, apricot. Abzuholen in Zollikofen. 031 911 95 00



Runden Tisch, Eiche, 120 cm, mit Einlageblatt, Chromstahlfüsse. Muss abgeholt werden. Nur SMS. 079 285 65 70



Zwei Holzkorpusse mit je zwei Ausziehschubladen. Nur SMS. Muss abgeholt werden. 079 204 93 10



5 Sitzkissen für Niederlehner Gartenstühle, 86 x 40 x 4 cm, Farbe: weiss-schwarz-grau. 079 570 86 83



12 Bananenschachteln und andere Zügelkartons. Müssen in Münsingen abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 884 00 48





Gratis gesucht



Wöschständer. Rum Thun. 079 225 84 79



Iphone 5s oder SE. Es sollte funktionstüchtig sein. 078 692 00 07



Duplo. 077 421 95 35



Musikkassetten in Hülle eingepackt! Bitte Antwort mit SMS. 079 732 54 57!



Funktionstüchtige Kinderuhren für Mädchen und Jungs. 078 768 02 02



Goldmelissenblüten.079 742 46 71



Entsafter. 076 471 07 83



Coop Gutschein Schynige Platte zum halben Preis. 079 399 56 46



Festabzeichen vom Jodlerfest Brig. 079 442 76 71



Benzinrasenmäher. 079 532 28 50



Nähmaschine (Bernina). Bitte nur SMS. 079 446 80 15



Das Buch über die Pflege von Zitruspflanzen. 079 477 58 10



Alte Briefmarken für Sammler. Bitte SMS. 079 291 05 19



Blechzuber mit zwei Traggriffen. 079 913 12 80



Duo-Tageskarte für den 1. Juli 2017. 079 247 64 32





Diverses



Vermisst seit Auffahrt: schwarzer Kater mit weisser Schwanzspitze. Sehr scheu. 079 383 61 73



Frau aus Riggisberg (Bänkli) habe ihre Tel, Nr. verloren! 079 372 85 31