SMS vom Donnerstag, 22. Dezember

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



16 Bücher von Jeremias Gotthelf und 6 Bücher «Werke von Gottfried Keller». SMS.

079 437 18 88



Panasonic MC-CD Radio SA-PM53 mit 6 Lautsprechern. Abzuholen in Bäriswil BE.

031 859 28 27



Weisse Wickeltisch-Kommode von Ikea. Abzuholen in Heimenschwand.

079 819 96 68



Bettgestell, 160 x 200 cm, mit Lättlirost (Kopfteil verstellbar) und gut erhaltene Matratze. Abzuholen in Burgdorf.

079 463 46 36



Wäschekorb, obere Länge: 70 cm.

031 331 84 08



Etwa 35 Zügelkisten (Bananenkisten und andere stabile Kartons). Abzuholen in Trubschachen. SMS.

077 433 26 10



Nähmaschine Bernina in Spiez.

079 656 50 60



Coop-Gutschein 50% Rabatt auf Slalom-Ticket, Ski-Weltcup Adelboden, Sonntag, 8. Januar 2017, Lauberhornrennen, Sonntag, 15. Januar 2017. Bitte nur SMS.

079 308 23 74



Brother Farblaser Drucker HL-3040CN mit schwarzem Ersatztoner. Muss abgeholt werden. Anfragen nur per SMS.

078 641 91 91



Dtv Lexikon 1997. Band 1-20 Mikrowelle Satrap. Funktionstüchtig.

079 452 86 04



Altes schweres Wagenrad komplett mit allen Reifen 950 mm gross. Bern West.

079 678 88 35



Bea-Punkte und eine volle Karte Teddy-Kleber plus 9 Kleber.

079 654 83 75





Gratis gesucht



Gutes Bretzeleisen (evtl. im Tausch gegen Käse). Danke.

079 381 66 91



3 Bilder mit den Nummern 1, plus 6 und 21 vom Coop Sammelbuch «Was ist was Reise durch die Welt des Wissens». Bitte nur SMS.

079 765 73 51



Heuraufe für Schafe.

077 434 91 67



Alte Kursbücher (Fahrpläne der SBB oder Andere). Vielen Dank.

079 729 03 37



Alte Reklameschilder Karton oder Email für meine Küche.

079 567 43 32



Kindersitz auf Holzbeinen zum Essen. Tel. mittags.

033 335 31 87



Glastisch, 90 x 200 cm.

079 697 58 92



Fernseher klein. Besten Dank.

079 282 83 67



CDs und DVDs: Hörbücher, CH-Spielfilme. Freue mich auf jeden Anruf. Raum Emmental.

079 850 54 68



Buch «Geschichte der Gemeinde Walkringen». Porto wird bezahlt. Bitte nur SMS.

079 277 55 29



Spinning -Velo. Ich würde mich sehr freuen.

079 737 94 52



Bain-Marie (Speisewärmer).

076 443 88 55