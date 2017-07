SMS vom Donnerstag, 13. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken





60-Liter-Sack mit Häkelbaumwolle, 35-Liter-Sack mit Restenwolle, Pelzjacke, Gr. 40. Abholen in 3178. Nur SMS. 079 513 39 55



Schubladenstock für Hängeregister, Schreibtisch und Zeichnungsbrett. 079 310 32 44



Kühltruhe. Muss in Thun abgeholt werden. 079 442 46 75



Brotbackmaschine von der Landi, Hometrainer Kettler mit Computer. Abholen in 3004 Bern. 079 399 91 77



Elektro-Grill. Für Garten und Balkon geeignet. Mit Thermostat, Thermometer, Dampfventil, 2200 Watt. 107 x 57 x 67 cm. Gut erhalten. Muss abgeholt werden. 078 813 54 52



Elektronische Orgel (Hamondorgel). In Schwarzenburg abzuholen. 079 439 96 92



2 Kompost-Garten-Gitter. 079 565 45 52



Gutschein: Familienaktion Schifffahrt Thuner- und Brienzersee. Gutschein Coop für Ausflüge Jungfrauregion. 079 735 45 90



Migros Mania ca. 40 Stk., Coop Trophy-Karten 2 Stk., Emojis, ca. 20 Stk., Papiertragtaschen und Beeren-Körbli für 500 g. 079 735 45 90



Angebrauchtes Nachfüllset Color 3-farbig für HP/Lexmark-Drucker. Abzuholen im Thun. 079 569 43 30



Roller, defekt. 079 750 56 22





Gratis gesucht



E-Bike und Kinder-Veloanhänger. 076 749 45 44



Nachtischlampen von Ikea, 2 Stück. Nur SMS. 079 823 80 97



Wartungshandbuch oder Bedienungsanleitung für Gabelstapler TCM FG 20 N7. (Kopie, als PDF oder Papierformat). 079 739 32 79



Paella-Ringbrenner, Durchmesser 40 cm. Thun/Umgebung. 079 332 08 65



Beeren, Kräuter, Goldmelisse und Früchte zum selber sammeln. 079 602 83 97



Braune Küchenmaschine von Migros, verschiedene Funktionen. 079 774 37 38



Nesspresso-Kaffemaschine mit oder ohne Kapselständer. Nur SMS. 079 890 47 49



Rollstuhl. Bitte nur SMS. 076 283 33 04



Massagetisch, Raum Thun/Bern. 078 747 12 55



Damenfahrrad für grosse Familie. 079 651 42 44



Spielsachen, Bagger oder sonstiges für den Sandkasten. 079 478 95 77



Kleiner Akkusauger für Boot. 079 488 39 91



Blechzuber und Blechgiesskannen sowie Ping-Pong -Tisch von Kettler. 079 602 83 97



Funktionierender Staubsauger. 078 708 45 45



Kinderholzgabel. Nur SMS. 079 703 59 55



Eine Tasse und andere Einzelteile vom hellblauen Rösslergeschirr. 079 351 55 05



Trachtenbluse, Grösse 36/38, von der Gotthelftracht. 079 696 17 06



Hochdruckreiniger mit viel Power. 079 467 12 72



Baby-Wippe. Nur SMS. 079 838 42 50



Herren-Fahrrad. 079 458 95 92



„Trio Silk“-Seidengarn, Farbe 11 oder ähnlich. 079 344 12 53



Heilpädagogischer Kindergarten sucht Brio-Eisenbahn. 077 462 86 59



Ticket für Freitags an das Gurtenfestival. 076 471 07 83



Modäujsebahn. Egal was. O kaputti. 079 884 44 53



Einfache Schreibmaschine. Hermes Brother. 078 766 64 43



Das Berndeutsche Wörterbuch von Otto von Greyerz. 077 414 48 33



Plastiktöpfli ab 12 cm. Region Langenthal/Huttwil. 079 482 35 71



Militärsachen von alt bis nöi: Messer, Bajonett, Rucksack, Offizierskiste. 079 567 43 32



Wysagloria-Spielsachen. 079 215 48 19



Saubere Konfitüren- und Gurkengläser. Region Thun. 079 815 92 81



Altes Metall-Sparkässeli von einer Bank. Bitte nur SMS. 078 645 90 09