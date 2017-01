SMS vom Donnerstag, 12. Januar 2017

Infobox

Zu verschenken



Porzellanteller mit Albert-Anker-Sujets (Serie). Durchmesser: ca. 20 cm. 079 619 36 31



Delizia Kaffeekapseln “Lungo fortissimo” (nicht kompatibel mit Nespressomaschinen). In 3604. 078 757 28 80



Neuwertigen Gemüseentsafter, Marke: Severin. 079 242 86 53



Babykleider, Grössen: 46, 50 und 56, geeignet für frühgeborenes Mädchen. Nur SMS. 076 471 71 17



Tisch mit zwei Sitzbänken, geeignet für im Garten, für Kinder. Ist abgeschliffen, muss aber neu gestrichen werden. In Thun. 079 753 47 42



Damenski Dynamic, 153 cm. 078 666 06 95



Je ein Eintritt für das Technorama in Winterthur (gültig bis 31. Dezember 2017) und die Aareschlucht. 079 667 17 29



Zwei Freikarten für die Berner Ferienmesse. Abzuholen in Burgdorf. Bitte nur SMS. 079 562 49 46



Gut erhaltenen Eckschreibtisch (Pult), 79 x 120 cm. Muss in Thun abgeholt werden.

079 262 45 60



Graues Sofa mit Bettfunktion. Muss in Thun abgeholt werden.

079 262 45 60



Silva- und Mondopunkte. Nur SMS. 078 647 10 53



Wandklappbett mit zwei Türen (oben), Mittelteil: offene Ablagefläche. Breite: 200 cm, Höhe: 205 cm, Tiefe: 40 cm. Helles Holz. 079 742 04 66



12 wabenförmige Styroporboxen zum Stapeln, z.B. als Gestell für Wein. Nur SMS. 079 340 24 08



Diverse Kinderspielsachen: Pappbilderbücher, Spiele, Bandolinos, Bügelbrett mit Bügeleisen und Holzpiratenschiff. In Heimberg. Nur SMS. 076 471 71 17





Gratis gesucht



Das Alters- und Pflegeheim Riggishof sucht Allerlei zum Basteln und im Speziellen alte Kalender mit Tier- und Blumenbildern. 031 809 00 17



Altes Spulentonbandgerät, auch wenn defekt. 079 472 11 72



Leere Briefmarkenalben mit schwarzen Hintergrundseiten. 079 256 72 74



Kleine Heuraufe für Schafe. 079 518 51 86



Puppenkleider, Legos, Kinderbücher (ab 3 Jahren), Kinder-CDs und >eine Holzeisenbahn. 079 397 37 34



Velo-Hometrainer für Bewegungstraining nach Knie-OP. 079 816 13 62



Töffli zum Basteln. Zustand und Marke sind egal. 034 461 66 18



Mehrere Biergläser. 079 467 12 72



13-jähriger Knabe sucht Motormäher mit Schneepflug. Marke egal. 079 255 49 07



Schneeketten, neuwertig, 215/65 16. 079 410 87 05



Drehgarderobe mit Spiegel. 078 940 52 40



Die Spiele „Wer ist es?“ und „Vier gewinnt“. 079 622 48 90



Spielzeugdinosaurier. Bitte nur SMS. 079 659 53 08



Sensen zum „Dängele“. 079 301 77 54



Blauen Stoff (ca. 200 x 160 cm) und Engel zum Aufhängen, für einen Betthimmel. 079 225 84 79



Vorlagen zum Fensterbilder malen. 079 225 84 79



„Halli Galli“, „Make n‘ Break“, „Lotto“ und weitere Familienspiele. 079 791 64 75





Diverses



Gefunden im Dezember, beim Schulhaus Häutligen: korrigierte, braun-schwarze Ray-Ban-Sonnenbrille. 079 786 05 94