SMS vom Dienstag, 7. Februar 2017

Infobox

Zu verschenken



Matratze 80 x 200 cm, soft, wie neu (1 Monat gebraucht). Muss in Belp abgeholt werden. 079 243 31 05



Rasenmäher Honda HR 194 inkl. 2 Messer, älteres Modell, läuft noch einwandfrei. Muss abgeholt werden in 3426. Fotos können per SMS zugestellt werden. 079 348 70 30





Togu Powerball ABS, grau, 65 cm Durchmesser. Abzuholen in Konolfingen. Nur SMS. 079 519 43 40



Bernina Record 730 Nähmaschine, 1965, Greiferspule muss ersetzt werden. 079 657 02 87



Polstergruppe bunt: Sofa 260 x 180 cm, Sessel, Hocker, Tisch 2-teilig, gepflegt und sauber. Muss in Spiez abgeholt werden. 079 653 53 50



Zwei Pinnwände, Grösse 40 x 32 cm, dazu ein paar einzelne Pins. Nur zusammen abzuholen. 079 400 62 71



Schuhschrank, 1 Schublade, 5 Klapptürli. Hellbraune Holzstruktur. H. 116 cm, B. 71 cm T. 34 cm. 079 718 88 76



Verschiedene leichte Holztüren. Bitte SMS. Ich rufe zurück. 079 222 07 04



Dispersionsfarbe für Innenräume, hellblau, für ca. 25 m2. 079 732 91 14



Diverse Sammler-Puppen, u.a. Oma und Opa, Pippi Langstrumpf, Coop usw. 079 400 62 71



Bauknecht Tumbler TRK 885. 079 547 37 05



Kajütenbett mit 2 Unterschubladen, inkl. Lättlirost und Matratzen. Abzuholen in 3145. 079 230 94 08



Tafelgeschirr mit Goldrand. Muss angeholt werden. Nur SMS. 079 657 77 86



Gut erhaltene Federkern-Matratze, 90 x 200 cm. Abzuholen in 3652. 079 366 92 40



Hängeschaukelstuhl aus dunkelbraunem Rattan samt Gestell, in Thun. Nur SMS. 078 929 19 02



Blumen und Pflanzen-Lexikon, neu, in Kartenform. Diverse Bücher. 076 511 16 17



Zwei 30-35-jährige Küchen. Müssen selber demontiert werden in 3422. 079 202 84 85



Altes Kinderholzpult mit drei Schubladen. Masse: B. 105 cm, H. 70 cm, T. 55 cm. Abzuholen in 3422. Auf Wunsch Foto. 079 501 87 21



Alter, gut erhaltener Holzschreibtisch für Kinder, mit drei Schubladen. Masse: B. 105 cm, T. 55 cm, H 70 cm. Abzuholen in 3422. 079 501 87 21



2 Ikea-Tischli, Grösse 55 x 55 cm, Höhe 45 cm, 1x rosa und 1x blau, wie neu. 079 671 27 56



Zum Basteln: Kalenderblätter Blumen und Bäume, Gläser für Gestecke, diverses. Blumentöpfe diverse Grössen für drinnen und draussen. 079 384 56 43









Gratis gesucht



Suche für Märklin R S ein Aufziehschlüssel 3.5-4 kt. 079 657 93 39



Verschieden grosse Plastikgefässe oder -boxen zur Aufbewahrung von Schrauben. Dürfen nicht höher sein als 3.7 cm. 079 513 56 42



Pfadi-Kochkessel. 079 595 09 80



Funktionierende Tischbohrmaschine für die Hobbywerkstatt. Wird abgeholt. 079 313 10 18



Kaffeerahmdeckeli- und Briefmarken- und Taxkarten-Sammlungen. 079 533 07 53



Alter Plattenspieler. 079 639 59 83



Kopf und Hand aus Kunststoff oder von Schaufensterpuppe. Um Mütze und Handschuhe anzuziehen. 079 203 46 75



Glutenfreies Rezept für Öpfuchüechli und Nidlechueche. 078 885 81 82



Gut erhaltener Buggy. Bitte nur SMS. 079 712 15 94



Stehpult ca. 70 x 50 cm. 079 473 85 30



Gerüststangen aus Holz. 079 676 69 41



Briefmarken für mich, gerne auch auf Briefen und Karten. 079 254 13 86



Laufgitter mit Einsatz, verstellbar. Emmental. 079 657 02 87



Für Lehrtochter ein älteres nicht mehr gebrauchtes Tablet. Wird gerne abgeholt. 079 341 15 85



Migros-Kleber. Porto wird vergütet. 079 699 83 35



Kuhglocken. 079 664 53 34







Diverses



Wer hat Wissen über Kräuter und Pflanzen und möchte dieses an sehr interessierte Frau weitergeben? 079 203 46 75



Verloren am Samstag, 4.2, in Solothurn, Innenstadt: grosse silberfarbene Mondial Armbanduhr. 079 762 81 72



Verloren in Postfinance Arena am Samstag, 4.2., zwischen Sushibar 1. Stock und Parkhaus: Ehering, Datum 27.7.69. 079 519 70 26



Blaskapelle im Raum Bern Ost sucht Posaunisten und Flügelhornisten mit Freude an der böhmischen Blasmusik. 079 224 09 76



Suche Spina-Bifida-Betroffene oder Angehörige zum Austausch von Erfahrungen aus dem Leben. Bitte nur SMS oder Whatsapp. 079 473 36 82