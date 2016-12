SMS vom Dienstag, 27. Dezember

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



«Animanca»-Spiel mit den «Animanca»-Steinen (Migros). Abzuholen in Lyss.

079 299 48 31



Seidenkrawatten/Foulards.

079 828 64 52



Hochbett mit Seitenkasten und Regalen als Unterbau. Fotos können angefordert werden.

079 332 57 13



Tisch, oval, Kiefer massiv, mit Auszug: 190 cm. In 3046 abzuholen.

079 368 03 86



Viele BEA-Punkte.

079 205 72 14



Diverse «Betty Bossi»-Kochbücher. Liste vorhanden.

079 204 75 09





Gratis gesucht



Tischpizzaofen mit Terrakotta-Haube. Elektronisch. Nur SMS.

079 823 80 97



Weisses Lammfell.

079 823 80 97



Kleiner FC Thun Fan sucht und sammelt alles über «seinen» Verein. Wer kann etwas abgeben? Herzlichen Dank im Voraus.

076 309 32 29



Kalender zum Basteln: Landschaften, Blumen und Tiere.

079 702 19 65.



Blaues Fass zur Regenwassersammlung, 100 bis 200 Liter. Raum Thun.

077 520 62 50



Schöne, weisse Birkenäste oder -stämme zum Basteln. Wer hat welche, die er nicht braucht? Danke im Voraus.

079 826 98 33



Bücher von Leo Tolstoi. Danke. SMS.

079 333 70 20



Damenmantel, ca. Grösse 38/40, bodenlang. Bitte SMS (und evtl. Fotos).

079 935 82 34



Playmobil, egal was. Für unsere Töchter und Patenkinder. Wir freuen uns über jede Nachricht.

076 652 79 19



Wagenheber und Kreuzschlüssel. Danke. SMS.

079 333 70 20



Briefmarken für meinen Enkel.

079 699 78 47



Kühlschrank, gross.

076 438 95 42



«Dolly», von Enid Blyton. Gesamtausgabe. Bitte nur SMS.

079 842 04 39



Orgel oder Keyboard. Wer hat so etwas abzugeben?

076 749 45 44



Jura Brezeleisen.

079 288 89 88



Drehbaren Kartenständer mit mindestens 30 Fächern für Karten im Hoch- und Querformat.

079 487 00 21



Laptop und iPhone, funktionstüchtig. In Thun und Umgebung. SMS. Danke.

076 755 77 33





Diverses



Wer kann mir eine Glasrückwand mit Motiv für die Küche machen?

079 767 99 14



Gefunden: Autoschlüssel, Hausschlüssel, mit Anhängern. In 3072.

076 441 85 24