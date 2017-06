SMS vom Dienstag, 20. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



Gartenzaun, Drahtzaun, grün, insgesamt ca. 27 m auf drei Rollen, Höhe: 60 cm, Gitter: 5 x 10 cm. Foto auf Anfrage. In Bern Beaumont. 079 424 04 03



Zwei Kompostgitter. Abzuholen im Thun. Nur SMS. 079 635 44 53



Ein Paar Wanderstöcke (neu, 110 cm), Waffeleisen (Jura, weiss), acht Kaffee-/ Teetassen mit Sprüchen und Bildern (Höhe: 11 cm). Nähe Langenthal. 062 929 10 73



Zwei fast volle Karten von Coop für Mignons und zwei volle Karten der Trophypunkte. 079 667 17 29



Romanheftli, Baumwollgarn und Restwolle. 079 283 62 19



Segeljolle 420, inklusive Segel. Besichtigung in 1585. Bitte nur SMS. 079 411 05 40



Keyboard auf Ständer sowie eine Special-T-Kapselmaschine. 079 873 49 80





Gratis gesucht



Wär hilft mir Swissmilk-Pünkt z‘sammle? Fröie mi. Merci. 079 423 20 82



Alten Feldstecher zum Gebrauchen. 079 485 73 54



Plotter (evtl. Silhouette). Für Heimbedarf. 079 823 80 97



Beeren zum selber Ablesen. 079 203 46 75



Lindenblüten zum Ablesen. Bitte nicht zu hoch. 079 203 46 75



Älteres Alu-Löcherbecki. 079 290 09 88



Jüngling sucht Roller zum Schrauben, usw. Egal was für einer. 079 439 75 32



Freistehende Waschmaschine in gutem Zustand. Bern/Berner Oberland. Wird gerne abgeholt. 079 913 07 61



Ältere Blechzuber. 079 913 12 80



Laptop. 079 902 51 33



Alten Gameboy. Porto übernehme ich gerne. 079 262 42 27



Kleine Rutschbahn aus Kunststoff. 076 571 04 26



Vespa. Um daran rumzuschrauben, ihr ein neues Leben zu schenken. Wird selbstverständlich abgeholt. 079 455 87 91



Silberbesteck. 078 864 49 71



Teichschale. 079 815 92 81



Alte Briefmarken. 079 381 80 05



Rennvelo für die Arbeit als Velokurier. Darf auch Mängel haben. Bitte nur SMS. 077 447 98 66



Modäuisebahne. 079 884 44 53



Duplos. 077 421 95 35



Modelleisenbahn. Modell und Spur unwichtig. Von Z - LGB. Keine Fertiganlage. Nur SMS. 079 448 72 54



Drei, über 2m hohe künstliche Pflanzen für den Balkon Meine wurden vom Hagel zerfetzt. 079 417 24 61





Diverses



Wer hat beim Coop in Langenthal das schwarze Mini-Velo gestohlen? Unsere Tochter braucht es für die Schule. 079 462 24 22