SMS vom Dienstag, 11. Juli 2017

Zu verschenken



Schubladen-Stock mit 3 Schubladen zum Restaurieren. 076 406 79 62



Älteres Damenbike "Boss", 24 Gänge. 079 227 80 84



Radiator, neu, 100 x 200 x 7cm, hinten mit Lamellen, Farbe weiss. 076 374 32 61



Eckbank, 180 x 140 x 87 cm, Kiefer; Tisch 120 x 80 x 78 cm; 2 Stühle. Muss abgeholt werden. 079 222 17 51



Wohnzimmerbüffet von 1964. Abzuholen in 3510 in den nächsten 2 Wochen. 079 385 70 52



Bequemer Clubsessel, Kunstleder, beige. Gebraucht aber gemütlich. 078 768 02 02



Tee-Maschine von „Nestle“ mit Kapseln. Wenig gebraucht. Nur SMS. 079 469 20 32



Auto-Dachträger für Skis L:136, B: 3, H: 49 cm. 079 341 57 11



TV, Marke „Thomson“ (51 cm), H: 46, B: 60, T: 47 cm. Wenig gebraucht. Muss in 3110 abgeholt werden. 079 341 57 11



„Philips“ Entsafter. Wenig gebraucht. Nur SMS. 079 469 20 32



Bockleiter aus Holz. Höhe: 1,7 m. Muss abgeholt werden im Raum Köniz.

079 366 41 78



2 Sterilisierhäfeli. Nur SMS. 079 469 20 32



Büchergestell, hell. B: 90, H: 107, T: 32 cm. 4 Tablare; ein Schulwebrahmen. Abzuholen in Erlenbach. 079 309 37 79



1 kleinerer Posten Bauholz aus Rückbau. Fotos und Stückliste mit Massen auf Anfrage. Thun-Allmendingen. 079 424 04 03







Gratis gesucht



Schweizerfahne für an einen Mast; Stahlblaue „Salvatore“ Strickwolle; Winkelverbindung für altes, orange-braunes Hauszelt mit Erker vorne links (von aussen betrachtet). 077 412 37 74



Defekte Handys, zum Beispiel mit defektem Display usw. 079 198 91 62



Velo-Kinderanhänger. 076 749 45 44



PIN mit Aufschrift Frutigen. 076 429 2O 43



Kinderkleider. Können in Thun abgeholt werden. 079 208 28 72



Militärsachen von alt bis neu. Messer, Bajonett, Rucksack, Offizierskiste. 079 567 43 32





Diverses



In Uetendorf wartet schon einige Zeit ein rotes Damenfahrrad auf seine Besitzerin. Auskunft: 079 533 79 10



Jassfreudige Personen gesucht um 1-2 Mal im Monat ab 18 Uhr zusammen zu jassen.079 396 93 03



Gefunden: Schlüsselbund in Etui, auf dem Bahnareal in Jegenstorf. 079 124 67 05



Verloren: „iPod nano“, silberfarben, in schwarzem Etui, entweder Umgebung Sigriswil oder Bern/Worb. Mit Schlagermusik. Finderlohn. Bitte melden. 079 657 09 37



Verloren in Thun am Freitag 7. Juli: Smartphone „sony xperia Z1 compact“ (gelb). 079 522 32 05



Ich vermisse unsere Katze Mauwrits. Er ist rot-weiss getigert, einjährig und trägt ein GPS Halsband. Sehr anhänglich, zutraulich und frech. Zuletzt gesehen in der Inneren Enge Bern am 9.6. 079 581 19 20



Vermisse meinen Kater. Wohnhaft in St. Stephan, Ried. Kleiner, schlanker schüchterner Kater. Schwarz-weiss mit wenig Tigermuster. Hast du ihn gesehen? Bitte melde dich. Bin für jede Hilfe dankbar. 079 426 50 54