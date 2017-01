Ich bin viel unterwegs, zwangsläufig, berufsbedingt. Als Stadtberner und Emmental-Redaktor dieser ­Zeitung gehöre ich zu jenen 250'000 Menschen, die sich jeden Tag durch den Hauptbahnhof drängen. Ich habe sogar die Langstrecke zu bewältigen. Gleis 13! Jedenfalls gibt es im Bahnhof Bern seit einem halben Jahr diese gelben Pfeile am Boden und an der Decke. Ein neues Verkehrsregime. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Etwas stimmt nicht. Monatelang habe ich mir den Kopf zerbrochen.

In der Prä-Gelbe-Pfeile-Ära, da herrschte Chaos. Anarchie! Und natürlich gab es Wut. Über diesen oder jenen Pendler mit weissen Turnschuhen und entblössten Knöcheln, der mir den Weg abschnitt, auf die Füsse trat oder mir die Pendler­zeitung ins Gesicht drückte. Natürlich regte ich mich auf, heftig, aber kurz.

Dann kamen diese gelben Pfeile, und an die Stelle einer Espressowut trat nach und nach ein veritabler Filterkaffee-Groll. Schon fast eine Bünzli-Schweizer-Verbitterung. Eine mit Magengeschwürpotenzial! Plötzlich nervte mich nämlich nicht mehr nur der eine oder andere ungehobelte, ohrenbestöpselte Hochleistungspendler, sondern ganze Heerscharen. Jeder, der mir entgegenkam, liess mir den Morgenkaffee sauer aufstossen. Erstaun­lich, wie viele Menschen sich nicht an die Regeln halten. Wieso zum Teufel ... dacht ich mir. Es wäre so simpel. Rechts abfahren, links ankommen.

Monatelang habe ich mich über meine Mitmenschen aufgeregt. Bis sich mein innerer Punk meldete und mir den wahren Feind aufzeigte.

Die Welt ist nicht perfekt. Zum Glück nicht. Weil perfekt ist langweilig. Und Gehhilfen sind auch sehr unsexy, genau wie gelbe Pfeile, die einem letzten, wunderschönen Chaos den Garaus machen wollen. Sollen wir denn wirklich, wie Lemminge, gedankenlos in Richtung Klippe marschieren?

Das neue Jahr hat gut angefangen. Heute tänzle ich durch die Bahnhofshalle und lächle jedem zu, der mir entgegenkommt. Süsser Ungehorsam, denk ich mir. Yeah, Fuck the System. (Berner Zeitung)