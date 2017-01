China heisst neu Absurdistan

Vielleicht wird man in zehn Jahren sagen, 2017 habe sich die Fussballwelt fundamental verändert. Und vielleicht wird dann die 2020 gegründete Chinese Mega Super Giga League das Mass aller Dinge darstellen.

Denn es ist ja so: Die schwerstreichen chinesischen Fussballklubs buhlen in diesen Wochen mit absurden Offerten um die besten Spieler der Welt. Mittlerweile sind nicht nur eher ältere Kicker wie Hulk in China engagiert, sondern auch Akteure im besten Fussballeralter wie Oscar (25), der im Januar von Chelsea nach Shanghai wechselt. Ablösesumme: 80 Millionen Franken.

Lohn: 500'000 Franken. Pro Woche! Das sind 24 Millionen Franken im Jahr. Netto! Und das Ende der wilden Entwicklung ist nicht abzusehen. Richtig abenteuerlich werden die Beträge, wenn es um die Megastars der Branche geht.

Lionel Messi könnte eine halbe Milliarde in fünf Jahren verdienen, würde er nach China wechseln, Cristiano Ronaldo sogar noch mehr, zudem würde sein Arbeitgeber Real Madrid über 300 Millionen erhalten. Ronaldo ist nicht interessiert, doch diese Gehaltsmöglichkeiten sind nicht die schlechtesten Argumente für Vertragsverhandlungen mit Real.

Und vielleicht firmiert 2027 eben Shanghai International Port Group F.C., der neue Klub Oscars, als Real Madrid der Neuzeit. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)