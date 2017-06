Auf dem Schiff

Es war an einem Dienstag, als der alte Bekannte und ich an der Schiffländte der Stadt Biel ein Schiff namens Stadt Biel bestiegen und eine Reise nach Erlach unternahmen.

Die Fahrt wurde zum fast poetischen Erlebnis. Auf der Sitzbank vor uns hatten zwei alte Herren Platz genommen, die sich wohl schon länger nicht mehr gesehen hatten und vor ihrer Pensionierung offenbar in der Uhrenbranche tätig waren.

Er bereue nichts, sagte der eine. Ausser vielleicht, dass er sich nie eine Uhr von Movado gekauft habe. Aber er sei eben allergisch auf Metall. «Dann nimm doch eine mit Lederband», sagte der andere. «Ich habe jetzt ja ein Handy», antwortete der eine. «Jetzt schaue ich immer darauf.»

Wir hatten gerade Tüscherz verlassen, das Schiffshorn war erklungen. Ich fragte mich, ob der alte Bekannte und ich vielleicht auch irgendwann einmal in 30 oder 40 Jahren auf einem Schiff sitzen und uns fragen werden, was im Leben wir bereuen und was nicht, und ob dann verpasste Kaufentscheidungen zur Sprache kommen oder vielleicht andere Dinge.

Die Herren sprachen jetzt über den Tod. «Hast du gehört», sagte der eine, «Wäutu ist gestorben.» – «Ja», sagte der andere, «woran denn?» – «Frag mich etwas, das ich weiss», antwortete der eine.

«Was machst du mit deiner Urne, wenn du stirbst?», fragte der eine. «Frag mich etwas, das ich weiss», antwortete der andere.

Ein paar Minuten lang war es still. Die Bieler Fahne flatterte im Wind. Der Kapitän der Stadt Biel betätigte sein Horn noch einmal. Wir legten in Erlach an.

«Komm», sagte der eine, «lassen wir das Thema. Wir sind ja noch eine Weile hier.» (Berner Zeitung)