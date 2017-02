Revanche für letzte Niederlage

Fast zwei Monate ist es her, dass Brandis bei einem starken Basel mit einer 1:4-Niederlage die Heimreise antreten musste. Seitdem reihten die Emmentaler Sieg an Sieg. Nach elf Erfolgen in der Meisterschaft und einem im Cup hiess der Gegner wieder Basel. Und Brandis gab sich keine Blösse und nahm mit einem klaren 5:0-Sieg erfolgreich Revanche für das letzte überhaupt ver­lorene Spiel.

Die Basler waren nicht etwa deutlich schwächer als damals. Sie starteten recht gut in die Partie und kamen ebenfalls zu guten Möglichkeiten. Die Gastgeber waren jedoch präsenter, spielten überzeugender und nutzten trotz dem gesamthaft ausgeglichenen Schussverhältnis ihre Möglichkeiten konsequenter.

Optimaler Start

Schon der Start gelang dem Heimteam besser. Als nach gut vier Minuten der Basler Guantario wegen Haltens auf die Strafbank beordert wurde, dauerte es nur 13 Sekunden, bis Blaser die Mini-Powerplayphase mit einer Direktabnahme erfolgreich zum 1:0 abschloss. Auf diesen frühen Rückstand versuchten die Gäste zu reagieren, doch die ange­wandten Mittel waren ungenügend.

Mit langen Pässen und gefährlichen Abschlussversuchen brachte Brandis immer wieder Unruhe vor das gegnerische Tor. Ein solcher führte in der 17. Minute zum 2:0. Gurtner baute von der verlängerten Torlinie aus einem unmöglich scheinenden Winkel, den Vorsprung aus.

Eine feine Einzelleistung zeigte kurz nach der ersten Pause Patrick Meyer, als er nach einem Sololauf den Basler Keeper Osterwalder zum 3:0 bezwang. Die Chance für eine Resultatkorrektur der Basler kam kurz danach, als gleichzeitig Mosimann und Patrick Meyer auf die Strafbank beordert wurden. Bei den Gästen lief die Scheibe gut. Sie kamen zwar zu etlichen ausgezeichneten Möglichkeiten, agierten jedoch zu wenig konzentriert.

Torhüter Michael Kaufmann machte alle gegnerischen Abschlussversuche zunichte. Nicht gerade erfreut über die Leistung seines Teams war der Basler Headcoach Reto Gertschen: «Meine Mannschaft war heute nicht bereit, eine Leistung zu erbringen, welche für ein gutes Resultat gegen eine starke Mannschaft benötigt wird. Wir waren schlicht und einfach nicht auf der Höhe. Punkt und Schluss», sprach er Klartext.

Souveränes Brandis

Zwei weitere Treffer fielen noch für Brandis. Steiner konnten nach einem Schlenzer mit dem 4:0 doch noch einen Torerfolg feiern (54.). Den Schlusspunkt setzte Kohler eine Minute später, als er aus der Drehung heraus auf das Schlussresultat von 5:0 erhöhte. «Damit ein Shutout gelingt, muss die ganze Mannschaft eine Topleistung abliefern», meinte der unbezwungene Torhüter Kaufmann.

«Eine Schlüsselphase war im Mitteldrittel, als wir zwei Minuten in doppelter Unterzahl spielen mussten. Meine Vorderleute machten einen ausgezeichneten Job.» Am kommenden Samstag starten die Playoff-Viertelfinals. Der Gegner ist noch offen. Aktuell wäre es Lyss. Wenn die Seeländer am Mittwoch zu Hause gegen Burgdorf gewinnen, wird Brandis jedoch auf Bellinzona treffen. (Berner Zeitung)