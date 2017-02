Gegen Grippe geimpft und dennoch krank

Patientin mit gefährlichem Virus

Die Hälfte der Patienten sterben, wenn sie am Andesvirus erkranken. Die Ärzte des Inselspitals behandeln derzeit eine solche Patientin auf der Intensivstation. Ihr Zustand bessere sich, teilte die Insel-Medienstelle auf Anfrage mit. Angesteckt hat sich die Patientin auf einer Reise in Südamerika. Sogenannte Hantaviren – zu welchen das Andes­virus gehört – können Menschen einfangen, wenn sie Staub einatmen, der mit dem Kot von infizierten Mäusen und Ratten versetzt ist, oder wenn sie von einem infizierten Nager gebissen werden. Das Andesvirus ist eine besonders tückische Variante der Hantaviren: Es kann auch von Mensch zu Mensch übertragen werden.



Die Symptome sind ähnlich wie bei einer Grippe: hohes Fieber, das über 3 bis 4 Tage anhält, dazu Kopf-, Bauch- und Muskelschmerzen. Medikamente gegen Hantaviren gibt es nicht. Ärzte können nur die Symptome lindern. Andesviren kommen nur in Argentinien und Chile vor. Eine Impfung gibt es nicht. Die einzige Vorbeugemassnahme besteht darin, den Kontakt zu Nagetieren und deren Ausscheidungen zu meiden.



Weil die Andesvirusinfektion ein so seltener Fall ist, hat das Inselspital nicht nur das Bundesamt für Gesundheit orientiert, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation WHO. em