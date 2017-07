Die Calimeros strahlen für die Ewigkeit

«Du bist wie die Sterne so schön.» Simpel, einfach und ein wenig kitschig ist sie, meine erste musikalische Erinnerung. Die Eltern fuhren einen grünen Renault, vielleicht war es auch schon der rote, meistens sass Mama am Steuer, und meistens lag im Autoradio eine Kassette mit den aktuellsten Schlagerhits. Dass die besagte Zeile und die eingängige Melodie dazu quasi vor unserer Haustür entstanden waren, wurde mir erst viele Jahre später bewusst; dass der Song, der zum «Überhit» der Band avancieren sollte, erst Roland Eberharts dritte Komposition war, erfuhr ich ebenfalls erst später.

Calimeros: ein Quintett, jung, gut aussehend – und schon damals so anders als all die Bands, die sich Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre nicht nur in der Schweiz anschickten, die Musikwelt auf den Kopf zu stellen. Wo die Punks bei jeder Gelegenheit den Stinkefinger zeigten und Polo Hofer irgendwo zwischen Hippietum und Politclowneske balancierte, fand sich im beschaulichen Uetendorf am Fuss der majestätischen Stockhornkette mit Blick auf das imposante Dreigestirn von Eiger, Mönch und Jungfrau, eine Handvoll junger Männer, eigentlich waren sie dem Sport verfallen und aktive Hockeyspieler. Doch nicht nur Züri West wussten: «Sport und Musik» sind Leidenschaften, die so oft untrennbar miteinander verbunden sind.

Zu Hause bei Familie Eberhart waren schon damals jene Namen Trumpf, die auch heute noch die grossen Helden der Schlagerwelt sind: Freddy Quinn, Roy Black & Co. Während andere krampfhaft einen auf Rebell machten, sass Roland Eberhart als Teenager in seinem Zimmer und versuchte, die Lieder dieser Stars auf der Gitarre «nachzuklimpern», wie er es heute nennt. Überschüssige Energie, die andere in ihrer Musik zu kanalisieren suchten, hat er in der Aare abgebaut oder im Wald, zusammen mit seinen drei Brüdern. So war der Kopf frei für das Schöne auf der Welt – oder zumindest für jene Form von Musik, welche dieses Schöne besang.

Gemeinsam mit jenen, die damals in anderen Szenen ihre ersten Schritte an ihren Instrumenten machten, hatten Eberhart und seine einstigen Mitmusiker das Durchhaltevermögen, das Improvisationstalent und den Willen, mit ihrem Schaffen die Leute zu begeistern. Wie so viele war auch ihr Quintett mit Eberhart (Gesang, Gitarre), Kurt Wyss ( , Schlagzeug), Martin Brand (Gitarre), Albert Liebi (Tasten) und Martin Kummer (Bass) zunächst als Coverband unterwegs. Wie so oft war Kummers Vorgänger am Bass ein Freund, der in der Band mitmachen wollte, aber kein Ins­trument spielen konnte.

Und wie bei so manchen anderen Bands war auch bei der Calimeros-Band, wie sie sich ab 1977 nannte und deren Logo in den Anfängen auch noch der Vogel mit dem halben Ei auf dem Kopf zierte, Geld Mangelware. Das erste Mikro wurde an einem verkehrtherum aufgestellten Eishockeystock festgemacht, am ersten Verstärker wurden Mikro, Keyboard, E-Gitarre und Bass angehängt, während Schlagzeug und akustische Gitarre unverstärkt bestehen mussten. Und so waren die Calimeros in ihren Anfängen eben doch gar nicht so anders als jene Bands, deren Popprotagonisten mit Star-Appeal die Schlagertruppe auch später noch lieber belächeln als ernst nehmen wollten.

Dabei nahmen die Uetendorfer ihr erstes Album in jenem Studio auf, in dem Tonmeister Eric Merz schon mit Polo Hofer oder Peter, Sue & Marc Musikgeschichte geschrieben hatte. In eben diesem Sinus-Studio ­wurden legendäre Hits wie «Meine kleine Katharina», «Du bist wie die Sterne so schön» oder «Kreta» eingespielt. In einem Akt der Rebellion, die offensichtlich doch in der munteren Truppe steckte, wurde dabei die Order der Plattenfirma ignoriert, «Adios Amor» als Cover auf­zunehmen, jener Song von Andy Borg, der damals gross gefeiert wurde und das Zugpferd für die jungen Berner Oberländer hätte sein sollen.

Nachdem der erste Ärger verraucht war und sich Manager Jakob Baumgartner von Activ Records (heute Grüezi Music) die Aufnahmen der Eigenkompositionen angehört hatte, musste er gestehen: «Genau das suche ich seit ­Jahren!» Und auf einen Schlag waren die Zeiten der privaten Auftritte in Pfadiheimen oder an Hochzeiten vorbei, die Coverband Calimeros war Geschichte und an ihre Stelle trat die Schlagerband, deren Tonbandkassetten sich rasend schnell ver­kauften.

Ähnlich wie beim blonden Büezer Gölä, der mit simplen Melodien und einfachen Texten knapp 25 Jahre später aus der selben Ecke des Berner Oberlands die Musik-Schweiz erobern sollte, waren auch bei den Calimeros weder ausgeklügelte Promostrategie noch hippe Radio-DJs auf der Suche nach neuen Hits ausschlaggebend für den Erfolg. Nein, es waren die Fans, welche die Lieder von Liebe, Glück und Sehnsucht so lange wünschten, bis die Macher des «Nachtexpresses» auf DRS 1 anfangen mussten, die Musik des Quintetts zu spielen.

43 Alben folgten in den letzten 40 Jahren auf das Debüt mit dem Titel «Sommerwind». Und wenn auch viele davon Best-of und Neuauflagen waren, so stehen die Calimeros mit zwei Millionen verkauften Tonträgern heute dennoch auf Augenhöhe mit Peter Reber, Krokus oder DJ Bobo, die alle schon mit einem Diamond Award für mindestens eine Million abgesetzter Tonträger ausgezeichnet wurden.

Und noch ist die Geschichte der Calimeros nicht zu Ende: Im Jahrestakt erscheinen neue Alben, das nächste mit dem Titel «Aloha» am 7. Juli. Seit die Band – mittlerweile geschrumpft auf ein Trio, dafür komplett mit Profimusikern besetzt – bei der deutschen Firma Telamo unter Vertrag steht, erlebt sie ihren x-ten Frühling. Wo Ende der 1990er-Jahre noch die Sinnfrage gestellt wurde und Mitstreiter Roland Eberhart zugunsten von Beruf und Familie verliessen, setzte der damals erfolgreiche Architekt – rückblickend zwar mit dem richtigen Riecher, aber in den Anfängen der Digitalisierung der Musik bar jeder Vernunft – komplett auf die Musik.

Heute erntet er die Früchte dieser 40 Jahre dauernden Schwerarbeit. Aufgefrischt mit modernem Klangkleid – die Jugend spricht von «Beats» – gehen die Songs der Calimeros heute an Hunderte DJs, welche die Lieder in Mallorca oder Österreich in den Partyhütten spielen und so ein Publikum erreichen, das gerne Enkel des Bandleaders sein könnte.

Was sich in all den Jahren nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass die Calimeros nicht als eine der erfolgreichsten Bands in der Schweizer Musikgeschichte wahrgenommen, sondern vielmehr ihrer einfachen Lieder wegen allenthalben belächelt werden – und dass viele schlicht ignorieren, dass Roland Eberhart schon Hits für Superstars wie die Amigos oder Andy Borg geschrieben hat. Dabei darf an dieser Stelle gerne wieder einmal festgestellt werden, dass der Schlager beileibe nicht die einzige Musiksparte ist, die sich über einfache Texte und simple Melodien in die Gehörgänge der Fans schleicht.

Und: Als Bub vom Land, der nach den Jahren auf der Rückbank des grünen oder roten Renault mit Status Quo und Bon Jovi auf Volllautstärke dann doch noch «rebellierte» und die Eurodance-Welle mitfeierte, kenne ich mich schliesslich aus mit simpel einfacher und ein wenig kitschiger Musik, die immer und überall für gute Laune sorgt... (Berner Zeitung)