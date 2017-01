Alterswohnungen sind bezugsbereit

Erlenbach Bereits zum dritten Mal ist nach Weihnachten das Tor zum Igludorf am Hinterstockensee in Erlenbach aufgegangen. Das Hoteliglu, das Bar-Restaurant-Iglu und das Eventiglu stehen der Bevölkerung nun bis Mitte März zur Verfügung. Mehr...

Erlenbach Frierende Menschen am Bahnhof Erlenbach. Der Wartsaal dort ist seit Monaten geschlossen. In einem offenen Brief beschwert sich ein verärgerter Bahnkunde darüber. Doch der Wartsaal bleibe geschlossen, antwortet die BLS und gibt Vandalenakte als Grund an. Mehr...