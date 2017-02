Zwei Buben sterben durch Fön in der Badewanne

Bei einem Unfall mit einem Haarfön sind am Sonntagabend in Kehrsatz BE zwei badende Knaben ums Leben gekommen. Sie waren beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar und verstarben im Spital. Bei den Opfern handelt es sich um somalische Staatsangehörige.

Gemäss bisherigen Abklärungen muss davon ausgegangen werden, dass sich ein 6-jähriger sowie ein 7-jähriger Knabe in der Badewanne aufgehalten hatten, als sie einen Fön zur Hand nahmen. Daraufhin kam es zum schwerwiegenden Stromunfall, in dessen Folge beide Kinder schwer verletzt wurden, teilt die Polizei mit.

Obwohl die Kinder durch ein Elternteil geborgen werden konnten, waren die Knaben beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar. Trotz raschem Einsatz der Rettungskräfte konnte nicht verhindert werden, dass die Kinder wenig später im Spital verstarben.

(nag/sda)