Schau mir in die Doppelaugen

Der Octavia. Ein Dauerbrenner, seit er 1996 lanciert wurde. Das Rückgrat des Erfolgs der tschechischen VW-Tochter, der meistverkaufte Kombi Europas und das derzeit beliebteste Auto der Schweiz. An einem so erfolgreichen Produkt zu feilen, erfordert Fingerspitzengefühl. Zu fatal wären die Folgen, wenn sich die Entwickler und die Designer dabei vertäten – Beispiele hierfür finden sich einige in der Automobilgeschichte.

Nun also feilen die Tschechen an ebendiesem Octavia, und der verantwortliche Exterieur-Designer Karl Neuhold ging nicht etwa mit dem sanften Pinsel zu Werke, sondern packte gleich die grobe Keule aus. Der Octavia erhielt ein komplett neues Gesicht mit markigen Doppelaugen, eckig wie einst bei der Mercedes-E-Klasse von 2009. Und wie bei dieser E-Klasse wird das neue Octavia-Gesicht starke Kontroversen auslösen. Das verlangt nach einer Erklärung.

An der Fahrpräsentation in Porto liefert uns diese der Designer Karl Neuhold im Gespräch bereitwillig. Damals, bei der Einführung des ersten Octavia 1996, habe es drei Skoda-Baureihen gegeben, die alle auf Anhieb erkennbar gewesen seien. Heute sind es deren sieben, und einen Octavia von einem Superb oder Rapid zu unterscheiden, verlange schon nach Fachkenntnissen oder zumindest einen eingehenderen Blick.

Statt nun wie andere Marken diese Differenzierung primär mittels LED-Lichtsignatur zu versuchen, geht Skoda einen konsequenteren Weg: Alle Baureihen werden nach und nach eine Eigenständigkeit erhalten; mit markentypischem Kühlergrill inklusive zentralen Markenlogos zwar, mit einer breitenbetonten Linienführung freilich, aber mit auf den ersten Blick klar erkennbaren, individuellen Merkmalen. Der Octavia also fortan mit eckigen Doppelaugen. Nun denn.

Ecken und Kanten

Uns gibt dieser Umstand für einmal die Gelegenheit, bei einem Facelift tatsächlich über die Designänderungen nachzudenken und auch zu schreiben, sind sie doch viel zu oft nur irrelevante Modifikationen, die kaum jemandem auffallen. Uns gefällt der neue Octavia nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick.

Doch schon beim zweiten ändert sich das Bild: Der beliebte Kombi hat nun wörtlich Ecken und ­Kanten, wirkt nun charakterstark, gehaltvoller, und das steht dem Tschechen gut. Er strahlt jetzt das Selbstbewusstsein aus, welches einem Bestseller durchaus angemessen ist. Er hebt sich mehr aus der grauen Kompaktklassenmasse hervor.

Wir beschreiben hier übrigens nur den Kombi, weil in der Schweiz ab sofort die Stufenhecklimousine nicht mehr angeboten wird. Ausnahme ist der Octavia RS: Das Sportmodell, das fortan mit bis zu 245 PS auftrumpft, ist weiterhin als Limousine bestellbar. Dieser Variante steht das neue Gesicht übrigens besonders gut, wie wir finden – sie wird im Sommer zu den Schweizer Händler gelangen.

Was ist sonst noch neu? Wie beim eng verwandten Golf gibt es ein Software-Update, sprich fünf neue Assistenten und ein neues Infotainmentsystem. Ab sofort sind die adaptive Fahrwerksregelung DCC und auch Voll-LED-Scheinwerfer verfügbar. Der 2-Liter-Diesel mit 150 PS ist nun auch mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb erhältlich – diese Kombination ist sicher besonders spannend für den Schweizer Markt.

Zu gut

Die Motorenpalette bleibt sonst identisch, es sind drei Benziner (115 bis 180 PS) und drei Selbstzünder (115 bis 184 PS), die jeweils stärkste Version davon ist auch mit Allradantrieb erhältlich, dazu gibt es weiterhin die Gasvariante G-Tec mit 1,4-Liter-TSI-Motor und 110 PS, wahlweise mit manueller Sechsgangschaltung oder mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Diese Variante ist besonders sparsam: Im NEFZ-Prüfstand stösst sie nur 98 Gramm CO 2 pro Kilometer aus.

Weiterhin im Programm ist neben der Sportversion RS auch die robust aussehende Variante Scout. So umfasst die Preisspanne des überarbeiteten Skoda Octavia einen Bereich von 21'690 bis 41'460 Franken – da ist für die meisten etwas dabei.

Ob das neue Vieraugengesicht von der Kundschaft goutiert wird, muss sich zeigen. Designer Karl Neuhold ist davon überzeugt. Wir finden diesen Schritt gewagt, glauben aber, dass die neue Gestaltung dem Erfolg des Tschechen keinen Abbruch tun wird. Dafür ist dieses Auto einfach zu gut. (Berner Zeitung)