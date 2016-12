Erster NSX ausgeliefert

Taku Kasahara, Präsident der Division Honda Motor Europe France, hat in Monaco vor prestigeträchtiger Kulisse die Schlüssel eines in «Curva Red» lackierten neuen NSX an den ersten europäischen Kunden übergeben.

Und wie üblich bei solchen Terminen handelt es sich nicht um einen NSX-beliebigen Kunden, sondern um Claude Sage, der im europäischen Rennsport als «Monsieur Honda» bekannt wurde und lange Präsident von Honda Automobiles Suisse war.

Sage war Ende der Achtzigerjahre ausserdem Testfahrer für die erste NSX-Generation. Für Europa plant Honda in den kommenden zwölf Monaten die Auslieferung von insgesamt 208 neuen NSX. In der Schweiz ist das 581-PS-Geschoss aus Japan zu Preisen ab 205 000 Franken bestellbar. (pd)