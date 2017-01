Mit Sicherheit gegen die Verunsicherung

Neue Details zu Fluchtroute und Tatwaffe

Der Berlin-Attentäter Anis A. hat für die Tötung des polnischen Lastwagenfahrers dieselbe Waffe benutzt wie bei seiner Schussabgabe auf italienische Polizisten wenige Tage später in Mailand. Dies teilte die italienische Polizei gestern mit. Die deutsche Bundesanwaltschaft bestätigte die Informationen.



Im Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin wird nun auch die Schweizer Bundesanwaltschaft aktiv: Sie hat ein Straf­verfahren gegen unbekannt eröffnet. Dies sagte der Sprecher der Bundesanwaltschaft, André Marty, am Mittwoch im Radio SRF. Das Verfahren sei aufgrund von Informationen ausländischer Behörden zum Anschlag eröffnet worden. Es gehe um den Verdacht auf Unterstützung oder Beteiligung an einer kriminellen Organisation sowie um den Verdacht des Verstosses gegen das Verbot der Gruppierungen al-Qaida und Islamischer Staat.



Anis A. war offenbar bewusst, dass er nach dem Anschlag in Berlin gesucht werden würde, wie die deutsche Bundesanwaltschaft mitteilte: Um 20 Uhr habe er den erhobenen Zeigefinger in Richtung einer Kamera beim Berliner Bahnhofzoo gestreckt – ein Gruss, der von IS-Anhängern bekannt ist und bedeutet: «Es gibt nur einen Gott.»



Auch über A.s Fluchtroute kamen mehr Details ans Licht. Am 21. Dezember wurde er in Holland gefilmt: um 11.30 Uhr in Nimwegen und gegen 13.30 Uhr in Amsterdam. An beiden Hauptbahnhöfen wurde er von Überwachungs­kameras aufgezeichnet.



Nach Angaben der holländischen Staatsanwaltschaft wurde A. am späten Nachmittag am Bahnhof Brüssel-Nord gefilmt. Am Nachmittag des 22. Dezember zeigen Aufnahmen der Videoüberwachung A. im Bahnhof Lyon Part-Dieu. Bevor er in Mailand eintraf, war A. auch am Bahnhof Porta Nuova in Turin gefilmt worden. sda