Attentäter ist durchs Netz geschlüpft

Nervosität herrscht im politischen Berlin, seitdem klar ist, dass im Fall Amri schwere Fehler seitens der Behörden gemacht worden sind. Der Tunesier, der vor Weihnachten in Berlin einen Terroranschlag verübte, bei dem zwölf Menschen starben und mehr als 50 verletzt wurden, ist mehrfach durch Ritzen der Aufsichtsorgane geschlüpft.

So kam es zum ersten grossen islamistischen Attentat in Deutschland. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) erklärte: «Es kann sich nach dem, was da geschehen ist, und nach dem, was man mittlerweile weiss, niemand hinsetzen und sagen, es sind keine Fehler gemacht worden.»

Fehler in Nordrhein-Westfalen

Das geht zuerst an den nordrhein-westfälischen Innenminister Ralf Jäger (SPD), der behauptet, seine Behördenmitarbeiter seien im Fall Amri «bis an die Grenzen des Rechtsstaats» gegangen. Trotz «durchgehender, engmaschiger Beobachtung» habe der früh als Gefährder erkannte Tunesier jedoch nicht gestoppt werden können.

Nach letzten Erkenntnissen war es anders. Amri nutzte 14 Scheinidentitäten, davon wusste man. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen erstattete wegen Falschbeurkundung und Sozialleistungsbetrug Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Duisburg. Die eröffnete im Frühjahr 2016 ein Strafverfahren, es wurde kein Haftbefehl erlassen.

Schon im Februar letzten Jahres hielt das LKA Amri für akut gefährlich, weshalb dem Generalbundesanwalt ein Verfahren wegen «Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat» angeraten wurde.

Im September und Oktober meldeten tunesische und marokkanische Geheimdienste, Amri plane als Anhänger des sogenannten Islamischen Staats «ein Projekt». Das alles wurde registriert, man ging ihm auch nach, aber die Behörden hielten Amri nur für einen Kriminellen im Drogenmilieu. Ein fataler Fehler.

Fehler in Berlin

Auch bei den Berliner Behörden wurde nicht gehandelt, obwohl sie Amri von April an observierten, weil er als einer galt, der ein Attentat jederzeit begehen könnte. Die Ermittler leiteten zwar ein Verfahren wegen Verdachts der Beteiligung an einem Tötungsdelikt ein, das aber keine Folgen hatte.

Die Berliner fragen sich, wie es sein kann, dass Amri einen Tag vor seinem Terrorakt in aller Ruhe mit einem Freund in einem Restaurant in unmittelbarer Nähe des Breitscheidplatzes speisen, dabei den Weihnachtsmarkt auskundschaften und seinen finalen Mörderplan beschliessen konnte?

Wenn es «Massnahmen bis zum Schluss», wie es heisst, wirklich gegeben hätte, müssten die Aufpasser ihre Schlüsse gezogen haben. Allein der wiederholte Verstoss Amris gegen die Residenzpflicht hätte einen Zugriff erlaubt. Als Asylbewerber hielt er sich unerlaubt in Berlin auf, nach mehrmaligen Verstössen gilt das als Straftat.

Aus der Haft entlassen

Einmal wurde Amri in Haft genommen. Im Juli griff ihn die Bundespolizei im Fernbus nach Zürich in Friedrichshafen auf, seine italienischen Papiere waren gefälscht. In seinem Gepäck befand sich Rauschgift. Als Amri in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg einsass, kam von der Ausländerbehörde Kleve (NRW) der Hinweis, dass die geplante Abschiebung nicht vollzogen werden könne, weil die tunesischen Ersatzpapiere nicht vorhanden waren.

Die Abschiebung könne «aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden». Anis Amri wurde am 1. August 2016 entlassen.

Noch am 2. November befand das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern, es bestünde «kein konkreter Gefährdungssachverhalt zur Person von Amri». Anderthalb Monate später raste er in den Weihnachtsmarkt. Am Montag wurde der Fall Amri von den Mitgliedern des geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremiums geprüft. (Berner Zeitung)