Trump bejubelt «Transparenz» seines Sohns

US-Präsident Donald Trump hat seinem ältesten Sohn Donald Trump Jr. nach dessen E-Mail-Veröffentlichung den Rücken gestärkt. Sein Sohn sei eine Person mit ausgezeichneten Qualitäten, teilte der Präsident am Dienstag in einer kurzen Erklärung mit, die er von Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders verlesen liess. Er lobe «seine Transparenz».

Trump Jr. hatte am Dienstag seinen E-Mail-Verkehr im Vorfeld eines Treffens mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja veröffentlicht. Die «New York Times» hatte berichtet, der Musikverleger Robert Goldstone habe das Treffen zwischen Trump Jr. und der Anwältin arrangiert und in einer E-Mail an Trump Jr. angedeutet, dass Weselnizkaja Informationen besitze, die schädlich für Trumps Präsidentschaftsrivalin Hillary Clinton seien und von der russischen Regierung stammten. In einer Antwort an Goldstone schrieb Trump Jr.: «Wenn es das ist, was du sagst, dann finde ich das toll, vor allem später im Sommer.» Datiert war die Mail auf Anfang Juni.

Trump Jr. veröffentlichte den E-Mail-Verkehr am Dienstag über Twitter, um – wie er sagte – seine Kommunikation in diesem Fall möglichst transparent darzustellen. Allerdings hatte zuvor schon die «New York Times» über den Inhalt der E-Mails und das darauf folgende Treffen Trumps mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja berichtet und den Präsidentensohn damit in Bedrängnis gebracht.

«Ich werde es lieben»

In den E-Mails bot Musikverleger Robert Goldstone Trump Jr. ein Treffen mit einer russischen Regierungsanwältin an, die als «Teil der Unterstützung Russlands und seiner Regierung für Herrn Trump» belastende Informationen über Clinton weitergeben könne. Trump Jr. antwortete darauf: «Wenn es das ist, was du sagst, dann werde ich es lieben, vor allem später im Sommer.» Datiert war die Mail auf Anfang Juni.

Trump Jr. war zu diesem Zeitpunkt sehr in den Wahlkampf seines Vaters involviert. Und die Tatsache, dass er wissentlich Hilfe von der russischen Regierung annehmen wollte, dürfte auch die FBI-Ermittler und Kongressauschüsse interessieren, die untersuchen, ob Russland zugunsten Trumps in den Wahlkampf eingriff. Ein Sprecher von FBI-Sonderermittler Robert Mueller wollte sich mit Verweis auf die laufende Untersuchung nicht zu den E-Mails äussern.

«Trump hat die Demokratie attackiert hat»

Führende Demokraten sahen die Vorwürfe damit bestätigt. Senator Ron Wyden, ein Mitglied des Geheimdienstsausschusses, erklärte: «Diese E-Mails zeigen, dass es nicht länger fraglich ist, ob dieses Wahlkampfteam plante, sich mit einer feindlichen Macht abzusprechen, um die amerikanische Demokratie zu untergraben.»

So the question is not whether Trump actively encouraged Russians & Wikileaks to attack our democracy. He did. That's an established fact. — Ron Wyden (@RonWyden) May 11, 2017

Trump Jr. und Weselnizkaja selbst erklärten, sie habe nie für die russische Regierung gearbeitet. Auch belastende Informationen gegen Clinton habe sie nicht gehabt, als sie nach einer Reihe von E-Mails schliesslich im Trump-Tower in New York Trumps Sohn sowie Schwiegersohn Jared Kushner und Wahlkampfchef Paul Manafort getroffen habe, sagte sie den Fernsehsendern NBC und MSNBC. Stattdessen sei es um das Adoptionsverbot für Amerikaner in Russland gegangen.

Goldstone sagte der Nachrichtenagentur AP, er habe das Treffen mit Weselnizkaja arrangiert, nachdem sie ihm berichtet habe, sie verfüge über Informationen über angebliche illegale Wahlkampfbeiträge an die nationale Organisation von Clintons Demokratischer Partei.

Goldstone: Russian tycoon wants to give you dirt on Clinton from Russia's "crown prosecutor"

Das sind offensichtlich hochsensible Informationen, aber das ist Teil von der Unterstützung der russischen Regierung für Trump.

“This is obviously very high level & sensitive information but is part of Russia & its gov’s support for Mr.Trump” https://t.co/UlG0ii6DRG — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) July 11, 2017

In einer seiner E-Mails schrieb Goldstone zudem, der Sänger Emin Agalarow und dessen Vater Aras hätten sich bei der russischen Regierung für Trump eingesetzt. Gemeinsam mit dem älteren Agalarow hatte Trump den «Miss Universe»-Schönheitswettberweb 2013 in Moskau organisiert und gemeinsam auch den Bau eines Trump-Towers in der russischen Hauptstadt ins Auge gefasst.

Pence distanziert sich von Trump Jr.

US-Vizepräsident Mike Pence hat sich Medienberichten zufolge nach Bekanntwerden von E-Mail-Vorwürfen gegen Donald Trump Junior in der Russland-Affäre vom Präsidentensohn distanziert. Pence habe von dem Treffen von Trump Junior mit einer angeblich der russischen Regierung nahestehenden Anwältin nichts gewusst, teilte sein Anwalt Marc Lotter am Dienstag in einer Erklärung mit, die mehreren US-Medien vorliegt.

Pence konzentriere sich zudem nicht auf den zurückliegenden Wahlkampf. «Besonders nicht auf Dinge, die vor der Zeit lagen, als er selbst zum Team gestossen ist», heisst es in der Erklärung. Dies wird in Washington als klarer Versuch gewertet, sich selbst von der der Russland-Affäre Trumps fernzuhalten. (oli/dapd)