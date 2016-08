In der Stranddemokratie sind alle willkommen

Die französische Sommerdebatte gilt dem «Burkini», einem Ganzkörperbadkleid, dessen Name Burka und Bikini vereint. Eine Libanesin hat es vor gut zehn Jahren in Australien erfunden, um Musliminnen die Beteiligung an Rettungskursen – und damit ihre soziale Integration – zu erleichtern. In Frankreich droht die Frage nun aber eher die gegenteilige Wirkung zu entfalten, mehren sich doch die lokalen Burkini­verbote.

Das Land des strikten Laizismus hatte schon vor zehn Jahren ein Kopftuch- und dann ein Burkaverbot erlassen. Der Burkini ist an französischen Stränden erst in dieser Saison richtig aufgetaucht. Das scheint in dem terrorversehrten Land – gerade im traumatisierten Nizza – irrationale Ängste zu schüren. Es genügt, die Begründung für die lokalen Verbote zu lesen, um ihren Widersinn zu erkennen. Warum soll man an einem Strand nicht den Oberkörper bedecken dürfen? Warum nicht mit Beinkleidern ins Wasser steigen?

Wer die Burkiniträgerinnen aus der Nähe beobachtet, stellt rasch fest, dass es – anders als bei den Burkaträgerinnen – zweifellos keine radikalisierten Isla­mistinnen sind. Diese würden von ihren Männern gar nicht an den Strand gelassen. Der Burkini scheint gerade für Musliminnen im besten Alter eher ein Mittel zu sein, trotz Religion oder Herkunft den Freuden des Strandlebens frönen zu ­können.

Den Burkini zu akzeptieren,heisst im Falle von Frankreich, zu akzeptieren, dass ein Zehntel seiner Bevölkerung eigene Sitten- und Bekleidungsvorstellungen hat. Wie jene Minderheit von Frauen, die sich gerne topless sonnen. Ein Burkini hat nichts mit der stossenden Gesichtsverhüllung einer Burka – genauer: eines Nikab – zu tun. Die Güterabwägung spricht klar zugunsten der persönlichen Freiheit und gegen die laizistischen Prinzipien.

Es ist deshalb zu hoffen, dass die lokalen Burkiniverbote ein saisonales Phänomen bleiben, das unter dem Eindruck des Attentats von Nizza zustande gekommen ist – und das in der nächsten Badesaison wieder in Vergessenheit gerät. Damit in der Stranddemokratie alle willkommen sind.

