Die Krawallnacht von Hamburg

Während US-Präsident Donald Trump mit der Air Force One um kurz vor 17 Uhr am Hamburger Flughafen aufsetzt, formieren sich auf dem Hamburger Fischmarkt erste Demonstranten. Sie wollen an der von der Polizei als heikel eingeschätzten Anti-G-20-Kundgebung «Welcome to Hell» teilnehmen. Die Demo mit 12 000 Demonstranten endet Stunden später in einer unübersichtlichen Strassenschlacht zwischen Polizisten und militanten Demonstranten.

Schon am frühen Nachmittag reisten aus der Schweiz Protestler, koordiniert von der Berner Reitschule, an. Auf seiner Fahrt durch Deutschland hatte ein ­Sonderzug aus Basel unterwegs weitere Demonstranten aufgenommen. Der Zorn der Demonstranten richtet sich gegen die Teilnehmer am Gipfel der zwanzig grössten Industrie- und Schwellenländer. Heute und morgen diskutieren diese in Hamburg über Klimaschutz, Finanzmarktregulierung, Freihandel und Entwicklungspolitik. Insgesamt wurden über 100 000 G-20-Gegendemonstranten in Hamburg erwartet. Die Polizei bot mehr als 19 000 Beamte auf.

«Vermummung ablegen»

Um 19 Uhr setzt sich der De­monstrationszug in Bewegung. Ein grosser Schwarzer Block – etwa 1000 Vermummte – führt den Zug an – bis er nach wenigen Hundert Metern von der Polizei gestoppt wird. «Vermummung bitte ablegen, dann kann es weitergehen!», fordert die Polizei. Schon im Vorfeld kündigte die Polizei an, Vermummung nicht zu tolerieren.

Solidarische «Weltbürger»

Etwa zeitgleich sagen einige Kilometer entfernt in der Barclaycard-Arena der kanadische Premier Justin Trudeau und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz beim Global-Citizen-Festival Stars wie Coldplay, Shakira und Herbert Grönemeyer an. Sie wollen ein Zeichen gegen die Armut setzen. Scholz forderte mehr Solidarität: «Wir werden es nicht schaffen, wenn wir es nicht gemeinsam tun», appellierte er an die versammelten «Weltbürger».

Das Festival fordert ebenso die Stärkung von Mädchen und ­Frauen. Trudeau ist überzeugt: «Gleiche Chancen für Frauen und Mädchen können die Welt ver­ändern.» In den gleichen Minuten tauschten sich im Hotel Atlantic Donald Trump und Angela Merkel in einem gut einstündigen Gespräch über die G-20-Agenda und aktuelle aussenpolitische Themen aus, so ein deutscher Regierungssprecher. Beim Gespräch nehmen auch die Aussenminister Sigmar Gabriel und Rex Tillerson sowie Trumps Tochter Ivanka und deren Ehemann teil.

Unmittelbar nach dem Treffen wirft Aussenminister Sigmar Gabriel – inzwischen beim Global-Citizen-Festival – den USA vor, die internationale Zusammenarbeit als «Kampfarena» zu verstehen. Und weiter: «Die Amerikaner haben eine schwierige Vorstellung, finde ich, von der Welt.» Trump und der russische Präsident Wladimir Putin, so wird angekündigt, wollen sich heute Freitag erstmals persönlich treffen – und das ausgerechnet dann, wenn in grosser G-20-Runde über den Klimaschutz beraten werden soll.

Ab 20 Uhr spitzt sich die Situation zu. Die Demonstranten haben die Ver­mummung teils abge­nommen – doch kommt es zu Ausschreitungen. Die Beamten versuchen, den Schwarzen Block vom Rest der Demonstranten zu trennen. Dabei eskaliert die Lage. Flaschen und Feuerkörper fliegen in Richtung Polizisten, ein Polizeisprecher wird bei einem Interview attackiert.

Die Polizei setzt Wasserwerfer und Tränengas ein. Die gewalt­bereiten Extremisten formieren sich an mehreren Orten im Stadtteil St. Pauli. Autos und umgestürzte Mülltonnen brennen bei Hereinbrechen der Nacht über Hamburg, Fenster werden eingeschlagen. Spät abends formierten sich neue Protestgruppen. Die Polizei teilt um 22 Uhr mit, dass sieben Polizeibeamte verletzt wurden. Auch die Demo-Organisatoren berichten von Verletzten auf ihrer Seite. (erh/sda)