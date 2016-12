Zivilisten in Mossul gefangen

Der irakische Premier Haider al-Abadi hatte die Befreiung von Mossul bis zum Jahresende als Ziel der seit drei Monaten laufenden Offensive gegen den so genannten Islamischen Staat vorgegeben. Es wird sich nicht erreichen lassen. Im Gegenteil, die Militärexperten rechnen noch mit mehreren Monaten Belagerung.

Für Reporter gesperrt

Seit neunzig Tagen dauert die Offensive der irakischen Truppen mit Unterstützung der US-Luftwaffe schon an. Neue Bodentruppen sind nach Mossul geführt worden, so sich die Regierungstruppen um Eroberung zunächst des Ost-Teils der Stadt bemühen. Allein im vergangenen Monaten meldeten sie 2000 gefallene irakische Soldaten. Die Meldungen kommen aus offiziellen Quellen, sind aber nicht nachprüfbar, weil die Kampfzone für Reporter gesperrt worden ist.

«So Gott will, werden wir gewinnen,» sagte Generalmajor Fahdil Jalil al-Barwari. Er ist Kommandeur der Goldenen Division und der ranghöchste Kurde in der irakischen Armee. «Aber es sind Strassenkämpfe in der Stadt und das bedeutet, dass es schwere Verluste geben wird.»

Saddams Offiziere beim IS

Der Kurde al-Barwari ist eine Ausnahme. Nach der amerikanischen Invasion von 2003 wurden die Offiziersposten fast ausnahmslos mit Schiiten besetzt, die auch die Regierung in Bagdad stellen.

Von dieser Umstellung habe sich die Armee nie wirklich erholt, sagen Experten. «Die wirkliche irakische Armee gibt es nicht. Das sind Leute, die von den Amerikanern eingesetzt worden sind», erklärt Saad Jawad, Politikprofessor am Nahostzentrum der London School of Economics. «Dagegen sind die Kommandeure des Islamischen Staats in Mossul Sunniten, kampferprobte ehemalige Offiziere unter Saddam Hussein.»

US-Bomber zerstören Euphrat-Brücke

Auch wenn Professor Jawad einen raschen Sieg in Mossul für Illusion hält, so verbrieten irakische Offiziere doch Optimismus. «Wichtige und entscheidende Teile des Ostufers» des Euphrat seien beim Kampf um Mossul erobert worden, sagt Abdul Wahab al-Saedi, ein Kommandeur des irakischen Antiterrordienstes. «Es blieben nur noch sechs Bezirke auf dem Ostufer zu erobern.»

Am Dienstag haben Bomber der U.S. Air Force die letzte noch intakte Brücke über den Euphrat in Mossul angegriffen, um die Verbindung für die IS-Truppen zu unterbrechen. Damit soll Selbstmordkommandos der Weg für Angriffe aus Ost-Mossul versperrt werden, wo die Regierungstruppe Erfolge erzielt haben.

Fliehende Bewohner Mossuls haben laut einem Bericht von Human Rights Watch von Gräueltaten des IS berichtet, wenn sich die Menschen weigerten, mit den radikalislamistischen Kämpfern nach West-Mossul auf der anderen Seite des Flusses zu fliehen. Die Zurückgebliebenen wurden mit Mörsern beschossen und kamen durch sprengfallen um. Ziellos habe der IS auf die Menschen geschossen.

Eine Million Zivilisten eingeschlossen

Das Büro für Humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen gibt die Zahl der durch die jüngsten Bombardierungen zur Flucht gezwungen Menschen mit 114'042 an. Allerdings gibt es noch viel mehr durch die Kämpfe Eingeschlossene. «Bis zu einer Million Menschen in Mossul sind schätzungsweise ohne Zugang zu humanitärer Hilfe, zu Unterkünften und Schutz vor den Kämpfen, in der Erwartung des richtigen Zweitpunkts für ihre Flucht», sagte Karim Elkorany, irakischer Sprecher der UN-Agentur.

Aber der scheint noch in der Ferne zu liegen. «Die Leute müssen ausruhen», erklärt Generalleutnant Stephen Townsend vom Operationszentrum gegen den IS im Irak. Man müsse neu nachdenken, «denn die Sache lauft nicht so rasch wie wir geglaubt haben.» (Berner Zeitung)