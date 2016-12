«Unser Mädchen aus Aleppo hat uns besucht»

Ein durch Twitter-Nachrichten aus Aleppo bekannt gewordenes Mädchen ist vom türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in dessen Präsidentenpalast in Ankara empfangen worden. Der türkische Präsident veröffentlichte Bilder von dem Treffen mit der siebenjährigen Bana Alabed und ihrer Familie. Auf den Fotos ist zu sehen, wie das syrische Mädchen und einer ihrer Brüder auf Erdogans Schoss sitzen.

«Unser Mädchen aus Aleppo, Bana Alabed, und ihre Familie haben uns die Freude gemacht, uns im Präsidentenpalast zu besuchen», schrieb Erdogan im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Die Türkei steht immer auf der Seite unserer syrischen Brüder.»

I was pleased to host @AlabedBana and her family at the Presidential Complex today. Turkey will always stand with the people of Syria. pic.twitter.com/VuPtmFl7Lr — Recep Tayyip Erdo?an (@RT_Erdogan) 21. Dezember 2016

Bana twitterte: «Sehr glücklich, Erdogan zu treffen.»

Very happy to meet with Mr Erdogan. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/kXqlGGnjgU — Bana Alabed (@AlabedBana) 21. Dezember 2016

Die Mutter von Bana hatte das Twitter-Konto im Namen des Mädchens geführt und dabei seit September vom Leben im belagerten Ostteil Aleppos berichtet. Über den Account richtete die Familie Hilferufe an die amerikanische First Lady Michelle Obama und an türkische Spitzenpolitiker wie Erdogan und Aussenminister Mevlüt Cavusoglu.

Das Twitter-Konto hat mittlerweile mehr als 350'000 Follower. Das Mädchen und die Familie wurden nach eigenen Angaben am Montag im Rahmen der Evakuierungsvereinbarungen zwischen Regierung und Rebellen gemeinsam mit anderen Zivilisten aus Ost-Aleppo gebracht.

"I love you": Bana Alabed, the 7-year-old Syrian girl who brought attention to Aleppo, met Turkey's Pres. Erdogan https://t.co/Cw7C2kPvDT pic.twitter.com/GIAyBtcJpk — CNN (@CNN) 21. Dezember 2016

(woz/sda)