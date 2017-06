USA: Assad würde «hohen Preis» für Angriff zahlen

Die USA warnen vor einem weiteren Angriff mit Chemiewaffen im Bürgerkriegsland Syrien. Dabei gehen sie nicht etwa von Attacken der Terrormiliz IS aus, gegen die sie in einer internationalen Koalition vorgehen - sondern von Plänen der Assad-Regierung.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad könnte nach Einschätzung des Weissen Hauses einen erneuten Angriff mit Chemiewaffen planen. Das Weisse Haus habe «potenzielle» Belege dafür gefunden, gab Pressesprecher Sean Spicer in einer Mitteilung am Montagabend (Ortszeit) bekannt. Die USA hätten etwaige Vorbereitungen auf einen entsprechenden Angriff ausgemacht, die zum Massenmord von Zivilisten, darunter unschuldige Kinder, führen könnten. Er warnte, Assad und dessen Militär würden einen «hohen Preis» zahlen, falls es zu einem Chemiewaffenangriff käme.

Spicer zufolge sind die Aktivitäten der syrischen Regierung denen ähnlich, die sie vor dem mutmasslich von ihr verübten Angriff im April unternahm. Die Trump-Regierung hatte Assad für den Schlag auf das Dorf Khan Sheikhoun mit mehr als 80 Toten verantwortlich gemacht und als Reaktion einen syrischen Militärstützpunkt mit Marschflugkörpern angegriffen.

Russland und Iran mit im Boot

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, twitterte am Montag (Ortszeit), dass Assad für jegliche weitere Angriffe auf das syrische Volk verantwortlich gemacht werden würde. Doch auch Russland und der Iran würden gegebenenfalls zu Schuldigen erklärt, da sie Assad dabei unterstützten, sein eigenes Volk zu töten.

Any further attacks done to the people of Syria will be blamed on Assad, but also on Russia & Iran who support him killing his own people.