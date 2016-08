Greifen die USA und Russland bald gemeinsam den IS an?

Die Aussenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, haben am Freitag in Genf Beratungen über die Entwicklung im Syrienkrieg aufgenommen. Nach Angaben von Diplomaten soll es dabei um eine mögliche Koordinierung amerikanischer und russischer Luftangriffe auf die Terrormiliz IS in Syrien gehen.

Zudem wurde erwartet, dass die Minister Möglichkeiten für die Wiederaufnahme der Genfer Gespräche von Vertretern der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition über eine friedliche Lösung des seit Jahren andauernden Konfliktes sondieren.

Vertreter von UNO-Hilfsorganisationen hatte vor dem Treffen die Forderung nach Feuerpausen und freiem Zugang für humanitäre Helfer zu Zehntausenden notleidenden Zivilisten in Aleppo und anderen umkämpften Orten Syriens bekräftigt. (kko/sda)