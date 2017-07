Trump hat auch in Paris keine Ruhe

Frankreich und Deutschland wollen gemeinsamen Kampfjet entwickeln

Zum Auftakt des deutsch-französischen Ministerrats hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gestern die deutsche Kanzlerin Angela Merkel empfangen. Die beiden kündigten eine verstärkte deutsch-französische Zusammenarbeit an. Zudem wollen sie der Europäischen Union mit einer Fülle von Initiativen neuen Schub ­geben. Merkel kündigte noch für dieses Jahr erste Schritte zur Reform der Eurozone an. Den erwarteten Zeitplan dazu legten beide Regierungen aber nicht vor.



Sie hätten aber das gemeinsame Ziel, die Zusammenarbeit in der Währungsunion zu vertiefen, sagte Merkel. So soll versucht werden, die Bemessungsgrundlage für die Besteuerung von Unternehmen zu vereinheitlichen. Allerdings könnten grössere Schritte erst nach der Bundestagswahl vom 24. September beschlossen werden. Dennoch kündigten Macron und Merkel eine Reihe neuer Projekte von der Kultur- über die Wissenschaftszusammenarbeit bis zur Unterstützung der Sicherheitskooperation in der Sahel­zone an. Dazu gehören auch Forschungsprogramme beim Klimaschutz.



Ein Kernpunkt der deutsch-französischen Partnerschaft soll die enge Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik werden. Beide Länder prüfen, ob die gemeinsame Beschaffung eines neuen Kampfpanzers, eines Seefernaufklärers und eines Kampfjets als Nachfolger für Eurofighter und Rafale machbar ist, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung. Zudem wollen beide Regierungen eine neue Generation von Kampfflugzeugen und Drohnen für die EU gemeinsam entwickeln und bauen. sda