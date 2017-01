Theresa May richtet mutwillig weitere Zerstörungen an

Mit ihrer als programmatisch angekündigten Rede hat Theresa May die schlimmsten Erwartungen übertroffen. Wie auf dem Jahrestreffen ihrer konservativen Partei im Oktober wandte sich die Premierministerin des Vereinigten Königreiches ausschliesslich an jene Hardliner unter den 51,9 Prozent, die vergangenes Jahr für den EU-Austritt gestimmt hatten. Dabei gab es selbst unter dieser knappen Mehrheit von Stimmbürgern eine ganze Anzahl von Menschen, die mit einem weichen Brexit zufrieden wären.

Hingegen setzt May auf den harten Brexit. Sie argumentiert wie die EU-feindliche Ukip: Beide Seiten im Referendumskampf hätten vorab deutlich gemacht, das Land könne ausserhalb der EU nicht Teil des Binnenmarktes bleiben. Diese Behauptung bleibt trotz gebetsmühlenartiger Wiederholung falsch. In der Zollunion will London irgendwie bleiben, sich aber an gemeinsamen Aussenzöllen nicht beteiligen, schliesslich will man ja «global» sein und mit Ländern in Übersee Handelsabkommen abschliessen. Wer den Briten noch immer freundlich gesinnt ist, kann solcherlei Unverschämtheiten für liebenswerte Schrullen halten.

Die Kontinentaleuropäer sollten sich gegen Thersa Mays Sirenenklänge die Ohren verstopfen, den Briten faire Bedingungen anbieten, ihnen aber keinen Fussbreit entgegenkommen. Nur diese Sprache wird auf der Insel verstanden. Im Übrigen wird die zur Brexit-Begeisterung konvertierte Bewohnerin der Downing Street bald mit schwersten innenpolitischen Problemen konfrontiert werden. Dazu gehört die Verfassungskrise in Nordirland. May und ihr Vorgänger David Cameron haben die stets fragile frühere Unruheprovinz sträflich vernachlässigt, der Brexit gefährdet die mühsam gewonnene Annäherung auf der Grünen Insel.

Immer verfahrener wird auch die Situation in Schottland. Dort war das Un­abhängigkeitsreferendum 2014 nicht zuletzt deshalb verloren gegangen, weil über die zukünftige EU-Mitgliedschaft Unklarheit bestand. Jetzt wird die stolze Nation, die mit 62 Prozent für den Verbleib gestimmt hat, gegen ihren Willen von den europafeindlichen Engländern aus der EU gezerrt. Brüssel und das wegen Katalonien stets misstrauische Madrid begingen einen grossen Fehler, wenn sie den Schotten in dieser Lage nicht entgegenkämen.

Statt den Brexit-Schaden einigermassen zu begrenzen, richtet die Premier­ministerin Theresa May mutwillig weitere Zerstörungen an. Die Briten haben unter dieser Führung schwere Jahre vor sich. (Berner Zeitung)