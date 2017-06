Stillstand nach den fatalen Erdbeben

Zehn Monate nach den schweren Erdbeben im Zentrum Italiens sieht es in den betroffenen Regionen immer noch desaströs aus. Etwa 2 bis 2,3 Millionen Tonnen Schutt und Trümmer sind zu beseitigen, um Platz für einen möglichen Neuaufbau zu schaffen, nur 165 000 Tonnen sind bislang geschafft. Die Kosten für die Schuttbeseitigung sind immens, 50 Euro sind je abgefahrene Tonne zu zahlen.

Das summiert sich allein auf 100 Millionen Euro, von denen noch nicht eine für den Neuaufbau verwendet wurde. Zudem sind die Zufahrtsstrassen noch immer nahezu unpassierbar, die Zentren der betroffenen Gemeinden schwer zu erreichen. 92 Prozent des Schutts und der Trümmer der beiden Beben vom August und Oktober 2016 liegen noch auf den Strassen, bislang ist unabsehbar, wann es wirkliche Fortschritte geben wird.

Renzis leere Versprechungen

Gleich nach dem ersten Erdbeben im vergangenen August versprach der damalige Premier Matteo Renzi, unbürokratisch Hilfe zu leisten. Am 23. September besuchte der Regierungschef das Gebiet um Amatrice und sagte den Bewohnern zu, dass bis Weihnachten Unterkünfte in Holzhäusern errichtet würden. Sie kamen erst im März 2017 an. Bis heute sind von den 3620 bestellten erdbebensicheren Holzhäusern – sie sollten in 51 Gemeinden aufgestellt werden – lediglich 296 eingetroffen, davon wurden 188 in den Gemeinden Amatrice und Norcia errichtet.

Die meisten obdachlos gewordenen Bewohner der zerstörten Gemeinden aus den Abruzzen, den Marken, Latiums und Um­briens wohnen noch in Notunterkünften, in Hotels an der Küste oder Touristikbetrieben in sicheren Gebieten des Landes. Viele Freundeskreise und Gemeindeverbände sind durch die Auslagerungen zerrissen worden, Kinder gehen in fremde Schulen. Und ob eine Rückkehr in die Heimat je möglich ist, kann bis heute nicht beantwortet werden.

Bürokratie löst Korruption ab

Nach dem Erdbeben, das 2009 L’Aquila zerstörte, hatte der damalige Chef des Zivilschutzes, Guido Bertolaso, in Abstimmung mit dem damaligen Premier Silvio Berlusconi ein System von schnell greifenden Normativen erlassen, das eine unbürokratische und eben auch unkontrollierte Auftragsvergabe bei der ­Rekonstruktion der zerstörten Gemeinden vorsah. Das System Bertolaso öffnete damit aber der Korruption Tür und Tor. So geschehen in L’Aquila, beim Bau des G-8-Gipfelzentrums La Maddalena auf Sardinien (der Gipfel wurde dann auf Betreiben Ber­lusconis nach L’Aquila verlegt, La Maddalena ist bis heute eine Investmentruine) sowie bei der Schwimm-WM 2009 in Rom.

Das Zuhause verloren: Viele Bewohner von San Benedetto del Tronto in der Region Marken leben seit den Erdbeben in Hotels. Bild: Keystone

Um dem einen Riegel vorzuschieben, wurde nun ein bürokratisches Regelwerk errichtet, bei dem so viele Hürden übersprungen werden müssen, dass sich schliesslich nichts mehr bewegt. Ein Aufbauvorhaben muss die Genehmigungen von elf verschiedenen Behörden passieren, bevor es realisiert werden kann. Blockiert nur eine, stoppt der ganze Vorgang.

Darüber hinaus sind noch längst nicht alle betroffenen Gebäude von den Technikern des Zivilschutzes bewertet worden. 208 000 Strukturen sollten zertifiziert werden, bis heute fehlen noch die Einschätzungen von 23 000 Häusern, davon allein 19 000 in den Marken. Ohne ein behördliches Zertifikat haben die Eigentümer und Bewohner jedoch kein Anrecht auf die 5000 Euro Soforthilfe vom Staat – die Frist hierfür läuft am 31. Juli ab.

Seit 2009 in Notunterkünften

Bei all diesen Missständen mag es nicht verwundern, dass Einwohner und Gemeindevertreter der betroffenen Regionen verärgert über die römische Zentralpolitik sind. Sie erinnern daran, dass auch acht Jahre nach dem Erdbeben von L'Aquila dort immer noch 1,5 Millionen Tonnen Schutt zu entsorgen sind. Und ­daran, dass viele Bewohner des Hauptortes der Abruzzen auch heute noch in Notunterkünften leben.