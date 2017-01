Skandale zerrütten die Opposition

Der Betrag von rund 91 Zloty (umgerechnet 22 Franken) wird die Opposition in Polen viel kosten – viel Glaubwürdigkeit. Denn bei der Summe handelt es sich um Spendengelder für das Komitee für die Verteidigung der Demokratie (KOD), die auf dem Firmenkonto des Gründers Mateusz Kijowski gelandet sind. In einer Pressekonferenz gestern erklärte er sich über die Enthüllung des Webportals Onet stotternd und wenig überzeugend: «Ich habe von dem gesammelten Geld nie etwas angerührt.»

Der 48-jährige Informatiker ist eines der wichtigsten Gesichter der Opposition. Im November 2015, direkt nach dem Macht­antritt der Partei Recht und ­Gerechtigkeit (PIS), gründete ­Kijowski die ausserparlamentarische Gruppe zuerst als Facebook-Initiative, der sich in wenigen Tagen 30 000 Personen angeschlossen haben. Der Name ist an den Vorläufer der Solidarnosc-Bewegung angelehnt – Komitee zur Verteidigung der Arbeiter. Viele KOD-Mitglieder sind auch älter und waren als junge Menschen in der Solidarnosc aktiv.

Urlaub statt Protest

Den Protestmärschen gegen die Eingriffe der PIS in das Verfassungsgericht schlossen sich Zehntausende an, auch Politiker der ehemaligen Regierungspartei Bürgerplattform (PO), der Linksparteien und vor allem der liberalen Partei Modernes Polen (N).

Doch die Opposition erleidet jüngst Schlappen, und die Um­fragewerte der PIS sind ungebrochen hoch. Die Sozialausgaben und das Kindergeld von 500 Zloty zeigen Wirkung, und auch die staatlichen Medien tragen ihren Teil bei. Die Abendnachrichten des Senders TVP widmen sich in sehr tendenziöser Weise den Regierungsgegnern. Zuletzt wurde ihre Besetzung des Parlaments aufs Korn genommen. Nachdem die Regierungspartei eine Abstimmung ausserhalb des Plenarsaals ohne die Opposition abhielt, entschloss sich die Opposition, diesen zu besetzen – bis zur ersten offiziellen Sitzung am 11. Januar.

Nicht alle hatten jedoch so viel Sitzfleisch – so büxte ausgerechnet Ryszard Petru, der Chef von Modernes Polen, mit der blonden und frisch geschiedenen Abgeordneten Joanna Szmidt über Silvester kurz nach Portugal aus. Ein gefundenes Fressen für die regierungsnahe Presse und den Boulevard – schliesslich ist Petru Ökonom und Ex-Banker und somit per se verdächtig. Jetzt erscheint die Abwertung des Sejm-Protests durch die PIS als «Zirkus» für viele Polen als gerechtfertigt.

Und nun noch KOD-Gründer Mateusz Kijowski. Der Mann mit dem grauen Pferdeschwanz erklärte, dass er bei der Schnelligkeit, mit der die Organisation gegründet worden sei, es versäumt habe, ein Extrakonto zu gründen. Laut dem leitenden Redakteur des Webportals Onet, das zu Ringier Axel Springer Polska gehört, habe man die Information über die Summe von ­unzufriedenen Mitgliedern der KOD.

Es fehlt an Nachwuchs

Schon lange gibt es Unruhe innerhalb der Gruppierung, deren Proteste immer schwächer besucht werden. Vor allem die jungen Menschen fehlen den Ex-Solidarnosc-Kämpen. Die Furcht vor möglichen Spitzeln oder Provokateuren der Regierung ist weit verbreitet. Kijowski nennt die Veröffentlichung «eine weitere Provokation» und will als Kopf der Bewegung nicht zurücktreten.

Doch den führenden Köpfen der Oppositionsparteien PO und N genügt dies nicht – sie verlangen eine ausführliche Erklärung. Der Fraktionsvorsitzende der PIS, Ryszard Terlecki, forderte die Parteien bereits auf, sich von der KOD loszusagen. Eine solche Opposition braucht das Regierungslager derzeit nicht zu fürchten. (Berner Zeitung)