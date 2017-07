Schwierige Debatten erwartet

Stand in früheren Zeiten oft schon Wochen zuvor das Grundgerüst für das Abschlusscommuniqué, das die gemeinsame Positionen der führenden Industrie- und Schwellenländer festhält, so heisst es dieses Mal in zentralen Themenfeldern: alles unklar.

Dabei hat diese Erklärung Gewicht, wie die deutsche Regierung unterstreicht. «Die Ergebnisse münden in eine Abschlusserklärung, die erhebliche politische Bindungswirkung hat.»

Dass der Hamburger Gipfel am kommenden Freitag und Samstag kaum ein starkes Signal der Gemeinsamkeit bei der Lösung zentraler Herausforderungen in der Welt aussenden wird – was einmal die Qualität der G-20-Treffen ausmachte –, weiss auch Gastgeberin Angela Merkel.

Mahnung zur Einigkeit

«Ich sage sehr schwierige Dis­kussionen voraus», erklärte die Kanzlerin am Donnerstag im Bundestag. Sie verband das mit einer eindringlichen Mahnung zur Einigkeit. Sie will aber auch die massiven Meinungsunterschiede, wie sie etwa mit Trump in der Klimapolitik bestehen, offen austragen.

Traditionell zentrale Beratungsfelder sind bei den Gipfeln ökonomische Fragen wie die Sicherung eines nachhaltigen globalen Wachstums und eines möglichst freien Handels sowie die Regulierung der Finanzmärkte. Hier ist das Streitpotenzial hoch.

Hang zu Protektionismus

Nicht nur Trump beklagt unfaire Handelspraktiken und denkt an Importhürden für alle, die die USA-Wirtschaft bedrohen. Auch in anderen G-20-Ländern wächst der Hang zum Protektionismus.

Unter den Ländern, die 2016 die meisten neuen Handelshürden aufbauten, befinden sich auch G-20-Staaten wie China, Russland und Indien, wie EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström unlängst anmerkte.

Ob es angesichts dessen gelingt, noch einmal ein Bekenntnis gegen Protektionismus und für freien Handel ins G-20-Communiqué zu schreiben, bezweifeln Gipfelinsider. Das von Merkel erhoffte «deutliche Signal für freie Märkte» ist jedenfalls noch nicht in Sicht.

Noch dramatischer sieht es beim Thema Klimaschutz aus. Nachdem die Länder dieser Welt jahrelang darum rangen, sich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen gemeinsame Ziele zu setzen, hat Trump inzwischen wieder den Rückzug eingeleitet.

Er hält die Klimaerwärmung für kein existenzielles Problem und setzt auf fossile Energien, wie das durch Fracking gewonnene Gas aus den USA. Daher fragen sich manche an den Gipfelvorbereitungen beteiligte Diplomaten, ob nicht noch andere Länder wie womöglich die Türkei, Saudiarabien oder auch Indien den Klimaschutz wieder tiefer hängen.

Aussparen will Merkel das strittige Thema beim Gipfel aber nicht. Sie spricht offen von einem «Dissens» mit den USA. Wie sich das letztlich in der Erklärung niederschlagen wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Unterstützung für Afrika

Zu einem der ganz grossen Gipfelthemen wollte Deutschland die Unterstützung der wirtschaftlichen und gesellschaft­lichen Entwicklung in Afrika ­machen. Basis dafür ist der Vorschlag für umfassende, länderspezifische Partnerschaften von G-20-Staaten mit reformwilligen Ländern des Schwarzen Kontinents.

Im Kern geht es um eine Initiative mit dem Namen «Compact with Africa», die Investitionspartnerschaften von einzelnen reichen und armen Staaten vorsieht.

Vorrangiges Ziel ist es, die Bedingungen für private Investitionen in Afrika zu verbessern und damit Investoren in die Länder zu locken. Doch es geht um mehr: Verhilft man Afrika zu mehr Wachstum und Wohlstand, dämpft das die Neigung vieler Menschen dort, als Flüchtlinge anderswo ihr Heil zu suchen.

Die Resonanz der G-20-Staaten auf die Initiative ist gross, sagen ihre Initiatoren, doch kann das die anderen Streitpunkte wohl letztlich kaum überdecken.

Wenig Beachtung

Auch das für die deutsche Präsidentschaft als Schwerpunkt de­finierte Thema Digitalisierung zündete in der G-20 bislang kaum. Ähnlich sieht es mit einem weiteren Thema aus, bei dem Merkel Akzente setzen wollte: dem globalen Gesundheitsschutz.

Ihr persönliches Anliegen ist das Thema Frauenförderung. Das Ziel hat schon ein früherer Gipfel gesetzt: die Lücke der Erwerbsbeteiligung von Frauen bis 2025 um ein Viertel zu reduzieren und die Qualität der Frauenerwerbstätigkeit zu verbessern. (Berner Zeitung)