Polizei setzt Gummigeschosse gegen Gay-Pride-Teilnehmer ein

Der Istanbuler Gouverneur hat die jährliche Schwulen-und Lesbenparade wegen Sicherheitsbedenken verboten. Aktivisten, die heute dennoch demonstrieren wollten, hielt die Polizei davon ab, auch unter Einsatz von Gummigeschossen.

Die türkischen Behörden haben die 15. Schwulen- und Lesbenparade in der Metropole Istanbul mit einem hohen Polizeiaufgebot verhindert. Nach einem Verbot der Demonstration am Vortag hielten Sicherheitskräfte die Aktivisten heute davon ab, sich auf der zentralen Einkaufsstrasse Istiklal zu versammeln.

Mehrere Personen, die dennoch Slogans skandierten, wurden festgenommen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Einige Dutzend Aktivisten hinderte die Polizei mit Gummigeschossen an der Fortsetzung ihres Marsches, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Der Istanbuler Gouverneur hatte die Demonstration für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen (LGBTI) am Vortag das dritte Jahr in Folge verboten.

Die Behörden erklärten, die Massnahme gefährde die Sicherheit von Bürgern und Touristen sowie die öffentliche Ordnung. Die Aktivisten hatten dennoch angekündigt, sich gegen Abend im Zentrum Istanbuls zu versammeln.

Abgesperrt und aufgehalten

Die Polizei sperrte die zentrale Einkaufsstrasse Istiklal am Sonntag jedoch grossräumig ab und blockierte auch die Seitenstrassen. Aktivisten berichteten der Nachrichtenagentur dpa, sie seien aufgehalten worden, weil sie als etwa Regenbogen-T-Shirts trugen. Die Regenbogenfahne ist ein Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung.

#Turkey police force someone to take off their t-shirt because it says "pride". #Istanbul #LGBTPride pic.twitter.com/CADdUUKuUn