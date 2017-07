«Niemand hat besser gelernt, mit Häme umzugehen, als Sebastian Kurz»

Seit zwei Wochen ist Aussen­minister Sebastian Kurz auch Ihr Parteichef. Es werden viele Vergleiche zwischen dem 30-jährigen ÖVP-Shootingstar und Emmanuel Macron und dessen Bewegung in Frankreich gezogen. Ist Kurz Macron?

Ursula Plassnik: Nein, er hält sich nicht für Macron. Sebastian Kurz hat da keinerlei Identitätsprobleme. Er ist Original, nicht Kopie.

In einem Gastbeitrag in der NZZ nennen Sie selbst Kurz und Macron «politische Ausnahmepersönlichkeiten». Das klingt nicht nach routinemässigem Wechsel an der Parteispitze.

Davon bin ich auch überzeugt. Der Macron-Effekt ist ja auch anderswo in Europa spürbar. Wir haben in den letzten Jahren mit Schrecken und Erstaunen – andere auch mit Begeisterung – zugesehen, wie die politische Dynamik eher von den politischen Rändern ausging als von der Mitte. Das führte zu Ermüdungserscheinungen bei jenen Parteien, die in Österreich «staatstragend» genannt werden. Da finde ich es bemerkenswert, dass jetzt wieder aus der politischen Mitte Bewegung kommt. Es tauchen neue Köpfe auf, mutige junge Leute, die eine andere Sicht einbringen.

Im Falle von Kurz geschieht das aber aus dem Innern der Partei heraus.

Das ist eben einer der Unterschiede. Macron hat aus meiner Sicht ein politisches Start-up neben das französische Parteiensystem gesetzt. Wir können nun live verfolgen, wie diese beiden politischen Vehikel miteinander umgehen, das alte System und das neue. Kurz dagegen zeigt, dass auch eine Partei von der altehrwürdigen Tradition einer ÖVP mit der richtigen personellen Besetzung es schaffen kann, wieder Schwung zu bekommen und Zuversicht herzustellen. Die europäischen Gesellschaften sind im Weltmassstab bejahrt und wohlhabend, sie haben daher viele Verlustängste. Aber die Menschen brauchen Zuversicht als Treibstoff für die Zukunft. Und da liegen Parallelen mit Frankreich. Kurz schafft es im ­österreichischen Politbiotop, Zuversicht zu vermitteln in einer Sprache, die man überall versteht.

Der junge Aussenminister wirkt auf der Weltbühne versierter als daheim, mit seinem harten Kurs in der Flüchtlingspolitik ist er international bekannt geworden. Kann er in den Niederungen der Innenpolitik den Kontrahenten von SPÖ und FPÖ die Stange halten? In den Medien und auch im Parlament wird er noch immer oft belächelt.

Ich bin froh, dass Erstarrtes aufbricht. Niemand hat besser gelernt, mit Häme und Spott umzugehen, als Sebastian Kurz. Damit sah er sich konfrontiert, seit er mit 24 Jahren Integrationsstaatssekretär wurde. Ich kann das recht gut verstehen, weil auch wir Frauen oft zunächst nicht recht ernst genommen werden, in welchem Beruf auch immer. Man lernt, schneller zu lernen. Und durch Kompetenz zu überzeugen.

Türkis statt Schwarz: So inszenierte sich die Kurz-ÖVP am Parteitag in Linz. Was aber hat er inhaltlich zu bieten?

Kurz gelingt es mit viel Überzeugungskraft und einer höflicheren und respektvolleren Sprache, Themen zu entgiften, welche bisher von den Rechtspopulisten ­besetzt waren. Das ist in meinen Augen eine bemerkenswerte politische Leistung, so hat er sich Ernsthaftigkeit erworben. Seine Jugend halte ich für ein zweitrangiges Thema, es wird auch, wie er selbst ironisch sagt, mit jedem Tag kleiner. Kurz ist alles andere als ein Politneuling oder ein Anfänger. Er hat im Alter von 16 Jahren beschlossen, die Politik ins Zentrum seines Lebens zu stellen. Und das tut er weiterhin konsequent – seit fast 15 Jahren. Da ist ein Profi am Werk.

Sie sind zum dritten Mal als Diplomatin und zum zweiten Mal als Botschafterin Österreichs in der Schweiz. War und ist Bern Ihre Wunschdestination?

Das erste Mal überhaupt nicht. Ich bin ins Aussenministerium eingetreten nach vielen Ausbildungen und Prüfungen, um nach New York oder nach Peking zu gehen. Jedenfalls weit weg. Als man mich da 1984 nach Bern schickte, war ich richtig sauer. Doch daraus erwuchs über die Jahre eine nahe Beziehung zur Stadt und den Schweizern. Die beiden anderen Male bin ich gern und freiwillig nach Bern gekommen. Jetzt hätte ich auch nach China oder in die USA gehen können, ich wollte nicht.

Was macht Österreich besser als die Schweiz?

Es ist nicht immer leicht, selbst zu bestimmen, was man im Vergleich zu anderen besser kann oder was einem die anderen zuschreiben. Beginnen wir also umgekehrt. Ich habe den Rektor der Universität Bern gefragt, was die Schweizer besonders gut könnten. Christian Leumann sagte nur ein Wort: Präzision. Und ich füge hinzu: Die Schweiz liegt in In­novationsrankings seit Jahren an erster Stelle.

Und wie ist das nun mit den ­Österreichern?

Auch wir sind im Fach Präzision gar nicht schlecht. Bei uns kommt noch eine musische Seite dazu. Das Stereotyp will, dass wir gut singen und musizieren und den Künsten zugeneigt sind. In Wien können Sie mit jedem Taxifahrer über Anna Netrebko diskutieren und was sie gerade singt an der Staatsoper. Dahinter liegt ein anderes Radar zur Weltwahrnehmung.

Was bedeutet das alles auf die Politik gemünzt?

Österreicher und Schweizer haben eine ziemlich unterschiedliche DNA. Die Schweiz definiert sich stark als Willensnation: Wir sind vielfältig, wir gehören und bleiben zusammen, und das viel lieber, als Teil eines anderen Grossen zu sein. Die Österreicher dagegen können sich von ihrer Geschichte und Mentalität her durchaus in ein grösseres Ganzes einordnen, ohne gleich ein Identitätsproblem zu bekommen.

Auch wenn man nicht die erste Geige spielt wie im Habsburger Reich?

Wir spielen gerne die erste Geige und eben überhaupt gerne Geige. Aber wir fühlen uns mit unserer Grösse oder Kleinheit, je nachdem, wie Sie es sehen wollen, mittlerweile sehr wohl. Die Europäische Union ist, um in dieser Bildsprache zu bleiben, ein Orchester, in dem es wichtig ist, dass alle Instrumente gehört werden, die lauteren und leiseren, die grösseren und kleineren. Mit dieser Vielfalt der Angebote und Rollen können wir Österreicher paradoxerweise einfacher um­gehen als unsere Schweizer Freunde.

«Als man mich 1984 nach Bern schickte, war ich richtig sauer»: Ursula Plassnik. Bild: Beat Mathys

Was könnten Österreich und die Schweiz gemeinsam besser machen?

Es existiert ein vielfältiges, enges Gewebe der Nachbarschaft, des gegenseitigen Handels und des ideellen und personellen Aus­tausches. Das kann man natürlich immer noch engmaschiger und dichter machen. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Vielleicht nutzen wir sie politisch nicht immer genug, auch in der Aussenpolitik. Die Schweiz und Österreich arbeiten in Genf und New York, in Wien und Bern sehr gut zusammen. Wir können gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren und haben gemeinsam mehr Gewicht.

Der Schweizer Diplomat Thomas Greminger wurde letzte Woche in Österreich als neuer OSZE-Generalsekretär designiert. Sie selbst waren 2011 auf der Zielgeraden für dieses Amt und wurden vom türkischen Veto abgefangen. Könnte Gremingers Bestätigung jetzt auch noch an einem Veto scheitern?

Nein, das würde mich sehr wundern. Dass man für Thomas Greminger die Bahn freigemacht hat, ist im Interesse der OSZE.

Ist Greminger der kleinste gemeinsame Nenner oder der richtige Mann am richtigen Ort?

Er ist eine ausgezeichnete Lösung. Greminger bringt einen soliden beruflichen Hintergrund für die aktuellen Herausforderungen mit. Seine Designation ist ein Erfolg der Diplomatie der Schweiz und auch von Sebastian Kurz, der die OSZE derzeit prä­sidiert.

Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist weniger problemlos als jenes zu Wien oder zur OSZE. Langfristig betrachtet: Was funktioniert nicht zwischen Brüssel und Bern?

Die einzige politische Demonstration, an der ich teilgenommen habe, war hier in Bern: «Geboren am 6. Dezember». Vor Österreichs EU-Beitritt von 1995 hat Wien viele Jahre lang in den Verhandlungen für den EWR Seite an Seite mit Bern gekämpft und gearbeitet. Der Schweizer Souverän hat am 6. Dezember 1992 anders entschieden. Das ist zu akzeptieren. Die Weisheit des Souveräns infrage zu stellen, ist ein Spiel, das uns nicht weiterbringen wird. Der bilaterale Weg hat sich als ­angemessen herausgestellt, auch wenn er oft mühsam ist.

Woran harzt es heute?

Es kostet auf beiden Seiten viel Energie, um an dieser massgeschneiderten Lösung zu arbeiten. Durch laufende Anpassungsverhandlungen schaffen wir es immer wieder, diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum im Interesse von uns allen weiterzuentwickeln. Dieser Prozess ist sehr aufwendig, wenn Sie an die tägliche Arbeit dafür denken. Für den Bundesrat ist die interne Koordinierung nicht leicht, also im Ganzen und in Details überhaupt zu einer kohärenten Position gegenüber der EU zu kommen. Auch auf europäischer Seite ist es kein einfaches Thema, wir haben mit der Schweiz und Liechtenstein ein besonders enges, nahes Verhältnis, wenn auch der politische Aufwand dafür sehr gross ist.

Mit einer Schweiz in der EU ­wäre das alles einfacher?

Die ewige Wenn-Frage bringt uns politisch nicht weiter. Die Schweiz hat entschieden, sie geht diesen bilateralen Weg, sie bekräftigt ihn. Es ist offenbar derjenige, der unseren gegenseitigen Bedürfnissen am besten gerecht wird. Wir müssen nicht übereinander richten. Und wir müssen einander auch nicht belehren. Wir dürfen miteinander arbeiten und leben, und es dient beiden. Das ist das Schöne daran.

Bei einem Anlass in einem Schweizer Gymnasium sagten sie kürzlich: «Das Schweizer System sollte nicht zur Religion mit missionarisch anmutender Vorbildfunktion erhoben werden.» Ticken Jugendliche in der Schweiz so?

Dass man unhinterfragt die ­Sonderrolle der Schweiz derart betont, hat mich in dieser Diskussion mit den Schülern tatsächlich überrascht. Dieser Anflug von Selbstgerechtigkeit, dass es eigentlich «echte» Demokratie nur in der Schweiz gibt, das hätte ich eher bei einer anderen Ge­neration vermutet. Da stelle ich auch einen Unterschied zu jungen Menschen in Österreich fest: Ein Teil Europas zu sein, ist bei den Jungen in Österreich und anderswo zur Selbstverständlichkeit geworden. Da sind langfristige Bewusstseinsbildungsprozesse im Gang. Es gibt 193 UNO-Mitgliedsstaaten, jeder betrachtet sich als Sonderfall, und das zu Recht. Man sollte neugierig sein aufeinander, voneinander lernen. Aber man braucht sich doch selbst nicht als demokratischer, überlegener und besser als alle anderen hinzustellen.

Etwas hat Österreich der Schweiz sicher voraus: Ihr Land war schon dreimal im UN-Sicherheitsrat vertreten. Die Schweiz peilt für 2023/2024 erstmals einen der zehn wechselnden Sitze im UN-Sicherheitsrat an. Ist das eine gute Idee?

Sehr.

Warum?

Es ist ein Dienst an der internationalen Gemeinschaft, auch solche Verantwortung zu übernehmen. Man muss natürlich auch noch von der Generalversammlung gewählt werden, aber man soll sich zur Verfügung stellen mit dem Einsatz aller diploma­tischen Mittel. Für die Schweiz wird das eine wunderbare Gelegenheit sein, die Schwerpunkte der Schweizer Aussenpolitik auch auf der globalen Ebene besser bewusst zu machen. Die Friedensarbeit, die Menschenrechte, die humanitäre Hilfe, das Völkerrecht, die Entwicklungszusammenarbeit, die internationale Strafgerichtsbarkeit: lauter Themen, die der Schweiz am Herzen liegen und für welche das Land international steht und wahr­genommen wird. Gerade in diesen Bereichen, wo sich die fünf Vetomächte im Sicherheitsrat manchmal schwertun, kann ein Land wie die Schweiz mit ihrer Bekanntheit und Tradition gut wirken. Im Sicherheitsrat gibt es dafür durchaus einiges an Gestaltungsraum.

Trauen Sie der Schweizer Diplomatie diese Aufgabe denn zu?

Absolut, die Schweizer verstehen sich zwar besser auf Tiefstapelei als auf Hochstapelei, aber die Schweizer Diplomaten haben ­berechtigterweise einen hervorragenden Ruf. Schon durch ihre Zwei- oder Mehrsprachigkeit und ihre Sensibilität für unterschiedliche Kulturen verfügen sie über einen grossen Vorteil. Dazu kommt das Talent, pragmatisch an einer Konsensfindung zu arbeiten.

Was nützt ein Sitz im Sicherheitsrat der Schweiz? Und was nützt es der Weltgemeinschaft?

Es geht natürlich nicht um unmittelbare materielle Vorteile für jeden Einzelnen. Es geht um eine Verortung in der Welt. Die Schweiz kann so ihr Profil schärfen und Anerkennung für ihre internationale Arbeit gewinnen. Sie zeigt damit auch, dass sie nicht nur die Vorteile des Eingebettetseins ins internationale System wahrnimmt, etwa mit einem UNO-Hauptsitz in Genf, sondern dass man auch seine Dienste anbietet, Engagement zeigt und in der Sache Farbe bekennt. Und das wiederum ist ein Vorteil für die Welt.

In Österreich wurde im De­zember mit Alexander Van der Bellen ein Grüner zum Bundespräsidenten gewählt, ein Novum. Gibt es nach den Wahlen vom 15. Oktober vielleicht erstmals einen blauen Regierungschef, also einen Bundeskanzler der FPÖ?

Es liegen drei Monate Wahlkampf vor uns, da kann noch viel geschehen. In Österreich gibt es seit rund zwei Jahrzehnten drei Parteien, die annähernd gleich stark sind. Es wird also wohl ein Dreikampf zwischen SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern, Aussenminister Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Die Dynamik liegt im Moment klar bei Sebastian Kurz.

Heisst Österreichs Aussen­ministerin bei einem Sieg der ÖVP vielleicht zum zweiten Mal Plassnik?

So weit wird sich die Geschichte nicht wiederholen, der Generationswechsel ist eindeutig voll­zogen. Das werden jüngere Kräfte in die Hand nehmen.

(Berner Zeitung)