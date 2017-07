Nawalny nach 25 Tagen aus der Haft entlassen

Der prominente Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Verbüssung einer 25-tägigen Haftstrafe wieder auf freiem Fuss. Nawalny sei am Sitz der von ihm gegründeten Organisation gegen Korruption eingetroffen, teilte die Sprecherin Kira Jarmisch heute im Onlinedienst Twitter mit.

Am Morgen sei Nawalny zunächst aus dem Gefängnis in ein anderes Haftzentrum gebracht und dann freigelassen worden. Die kurzfristige Verlegung in das Haftzentrum sei erfolgt, um zu verhindern, dass das Ereignis gefilmt werden könne, sagte Jarmisch.

Nawalny war im Juni in einem Schnellverfahren zu der Haftstrafe verurteilt worden, weil er zu landesweiten Protesten gegen Korruption aufgerufen hatte. Bei den Protesten waren mehr als 1700 Menschen festgenommen worden. Viele kamen später ohne Anklage wieder frei.

Bei der Präsidentschaftswahl im März 2018 will Nawalny gegen Präsident Wladimir Putin antreten. Die Wahlkommission erklärte im Juni, der Kreml-Kritiker könne wegen einer Verurteilung zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe wegen Veruntreuung nicht bei der Wahl antreten. Nawalnys Wahlkampfteam erklärte hingegen unter Berufung auf die Verfassung, er sei zu der Kandidatur berechtigt. (nag/AFP)