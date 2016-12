Merkel und die Flüchtlinge

Köln und Berlin – Übergriffe durch Ausländer zum Jahreswechsel am Rhein und ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt –, zwei schlimme Ereignisse prägten das Jahr in Deutschland. Sie zeugen vom Kontrollverlust des Staates, spalten das Land und zehren an der Autorität von Angela Merkel.

Schon 2015, als 890'000 Flüchtlinge kamen, war herausfordernd. In ihrer Neujahrsansprache rief die Kanzlerin zur Sachlichkeit auf, pries die Vorzüge einer gelungenen Einwanderung und Deutschlands Stärke. «Wir schaffen das», wiederholte Merkel. Heute vermeidet sie den Satz.

Merkels Ansprache war noch frisch, da bedrängten in Köln Hunderte Männer aus Nordafrika und Nahost Frauen sexuell und beklauten Passanten. Die wenigen Polizisten waren überfordert, der Rechtsstaat später machtlos. Es gab 1200 Strafanzeigen, aber bisher nur ein halbes Dutzend Verurteilungen. Die Kölner Silvesternacht markierte das Ende der Willkommenskultur. Skepsis und Ablehnung gegenüber Merkels Flüchtlingspolitik machten sich breit.

Weitere Ereignisse offenbarten, dass mit den Flüchtlingstrecks nicht nur Hilfesuchende kamen. Am 18. Juli verletzte ein Afghane in Würzburg mit einer Axt vier Reisende schwer, bevor ihn Beamte erschossen. Sechs Tage später zündete ein syrischer Flüchtling mit Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat in Ansbach eine Rucksackbombe. Nun raste ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche und riss zwölf Menschen in den Tod.

Merkel hat durchaus auf die Ereignisse reagiert. Das Asylrecht und die Sicherheitsgesetze wurden verschärft. Das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen will sie zum Vorbild für weitere Länder machen. Jedoch beteiligt sie sich nicht an der Abschottungsrhetorik von CSU und Alternative für Deutschland.

Der Anschlag von Berlin gefährdet auch die Annäherung zwischen CDU und CSU. Schon vor dem Attentat erklärte CSU-Chef Horst Seehofer, ohne die von Merkel abgelehnte Obergrenze für den Flüchtlingszuzug werde er in keine Bundesregierung gehen. Nun fordert er einmal mehr eine Kehrtwende in der Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik.

Aber auch in der eigenen Partei verliert Merkel an Autorität. Der jüngste CDU-Parteitag bestätigte sie zwar mit 89,5 Prozent als Vorsitzende, stiess sie aber auch mit einem Beschluss zur Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft vor den Kopf. Die Partei, die Merkel in der Mitte verortet hatte, sehnt sich nach mehr Konservatismus.

Merkels Lebensversicherung sind ihre guten Umfragewerte für die Union.Vor der Wahl im September 2017 wartet auf Merkel ein Berg an Herausforderungen. Sie muss sich mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump arrangieren. Ungewiss ist der Ausgang der Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich. In der EU wäre Merkel schon froh, wenn die Desintegration gestoppt würde.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai wird zum Gradmesser für die Stimmung im Land. 2005 rief Kanzler Gerhard Schröder (SPD) nach dem Machtverlust in NRW vorzeitig Neuwahlen im Bund aus. Die spülten die Union ans Ruder und Merkel ins Kanzleramt. Zwölf Jahre später geht es für die CDU-Chefin um den Machterhalt.

Merkel richtet sich auf den schwersten Wahlkampf seit 1990 ein. «Ihr müsst, ihr müsst mir helfen. Keiner allein kann Dinge allein zum Guten wenden», flehte sie ihre Partei an. Man kann das auch als Drohung sehen. (Berner Zeitung)