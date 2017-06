Macron oder die Illusion einer «Post-Politik» ohne Parteien

Francis Fukuyama rief einst das Ende der Geschichte aus. Emmanuel Macron strebt immerhin das Ende der politischen Parteien an. Erst gerade drei Jahre in der Politik, hat er die gaullistisch-konservativen Republikaner und die Sozialisten – die das politische Leben der Fünften Republik seit 1958 bestimmten – im wahrsten Sinne auseinandergenommen. Gemässigte Vertreter beider Seiten laufen wie von einem Magneten angezogen zu seiner Bewegung En Marche über; die Verbliebenen verlieren ihre Wahl oder ziehen sich aus der Politik zurück.

Erstmals dominiert in Frankreich eine Kraft der Mitte. Das ist eine Zeitenwende für Frankreich: In dem stark polarisierten Land war das politische Zentrum bisher stets zwischen den Fronten aufgerieben worden, frei nach Margaret Thatchers Diktum, dass man in der Mitte der Fahrbahn gleich von beiden Seiten überfahren werde. Jetzt werden die Gaullisten und die Sozialisten von ebendieser Mitte verdrängt.

Beginnt damit die Ära der «Post-Politik» ohne Parteien, wie sie die belgische Politologin Chantal Mouffe nach Macrons Präsidentenwahl ausgemacht hat? Wohl kaum. Erstens konstituiert sich die Internetbewegung En Marche im Sommer selbst als Partei. Zweitens waren franzö­sische Parteien nie so solid wie etwa im deutschsprachigen oder anglofonen Raum, sondern als Wahlmaschinen der Präsidentschaftskandidaten konzipiert und damit entsprechend vergänglich.

Und drittens ist Macron ein sehr französisches Phänomen, das anders als etwa Tony Blairs «dritter Weg» nicht so einfach ins übrige Europa exportierbar ist. Der 39-jährige Absolvent der Pariser Eliteverwaltungsschule ENA verbindet französischen Etatismus und Dirigismus mit liberal-technokratischem Gedankengut. Das überparteiliche ENA-Denken haben in Paris viele Spitzenpolitiker verinnerlicht. Macron hat es geschafft, daraus eine grosse Mittebewegung zu zimmern. Inhaltlich hatten allerdings schon Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy und auch François Hollande einen ähnlichen Kurs verfolgt.

Macron steht für einen – überfälligen – Generationenwechsel der Nationalversammlung. Politisch nimmt er aber nur eine Umschichtung der Gewichte in sein Lager vor. Sein Mittekurs ist für das polarisierte Frankreich ein Novum, nicht aber für Länder, wo heute schon Koalitionen regieren.

Doch auch wenn Sozialisten und Republikaner mit sich selber beschäftigt sein werden, muss Frankreichs neuer Präsident eine harte Opposition gewärtigen: Die antieuropäischen und globalisierungsfeindlichen Populisten werden ihn von rechts und links in die Zange nehmen. Darin besteht seit einiger Zeit schon der eigentliche Grabenbruch der französischen Politik. Und ihn wird auch Macron – der doch die politischen Gegensätze auflösen möchte – nicht so schnell beseitigen oder gar für sich entscheiden. (Berner Zeitung)